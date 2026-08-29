29/08/2026

EU – Armenia

Հունաստանում վարակի բռնկման վտանգ է ծագել

infomitk@gmail.com 29/08/2026 1 min read

Հունաստանում՝ Արեւմտյան Նեղոսյան տենդի բռնկման վտանգի պատճառով իրականացվում են ախտահանման արտակարգ միջոցառումներ, այդ թվում նաեւ՝ գիշերային սրսկումներ։

Ատտիկայի մարզի արեւելյան շրջաններում ախտահանում է իրականացվում ընդհանուր առմամբ՝ 10 հազար ակր ընդգրկող տարածքում։ Նահանգապետ Նիկոս Խարդալիսը կոչ է արել բնակիչներին պահպանել մոծակներից պաշտպանելու անձնական անվտանգության կանոնները։

Հունաստանի Հանրային առողջության պահպանման Ազային կազմակերպության տվյալներով՝ վերջին մեկ շաբաթում արձանագրվել է Արեւմտյան Նեղոսի տենդով վարակման 75 նոր դեպք։ Այս տարվա ընթացքում վարակումների թիվը հասել է 232։

Մահացության դեպքերը 19-ն են։ Հունաստանը Իտալիայից հետո երկրորդ տեղում է Արեւմտյան Նեղոսյան տենդով հիվանդացության տվյալներով, նշվում է պաշտոնական տեղեկատվության մեջ։

Բաց մի թողեք

Նիկոլի բախտ․ Ծաղրեց բժշկական հանրույթին, զբաղվեց քաղաքական քարոզչությամբ, քննադատեց Եկեղեցին․ հեռանում է ձեռնունայն

28/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

2026 թ․ առաջին ութ ամիսներին Հայաստանին 17 միլիոն դոլարի դեղորայք են տրամադրել

27/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փոքրիկ ձկները կարող են բացահայտել նոր դեղամիջոցներ բազմակի սկլերոզի դեմ: Brexit-ը խանգարում է

24/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Բարի, ընկերասեր, խելացի տղա էր Համլետս». Համլետ Բադալ յանն անմահացել է նոյեմբերի 1-ին Նռնաձորում. Լուսանկարներ

29/08/2026 infomitk@gmail.com

Բյուջերի կատարողականի անհամամասնության սև բծերը

29/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պետության ու պետականության համակողմանի կազմաքանդման «մեթոդաբանությունը»

29/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Շինծու գործերի սնանկությունը. Ավետիք Չալաբյանի դեպքի քաղաքական ու իրավական ուղերձները

29/08/2026 infomitk@gmail.com