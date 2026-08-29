29/08/2026

EU – Armenia

Ադրբեջանում նոր հիստերիա է․ ԱԳՆ են կանչել Լեհաստանի դեսպանին

infomitk@gmail.com 29/08/2026 1 min read

Ադրբեջանի ԱԳՆ–ն բողոք է հայտնել Լեհաստանին՝ երկրում ստեղծված իրավիճակին նվիրված TVP World հեռուստաալիքով հեռարձակված հաղորդման պատճառով։

Դրա հետ կապված՝ նախարարություն է կանչվել Բաքվում Լեհաստանի դեսպան Պավել Ռադոմսկին և նրան համապատասխան դիվանագիտական ​​նոտա է հանձնվել։ Առիթը Eastern Express հաղորդումն էր, որը անգլալեզու լեհական հեռուստաալիքը ցուցադրել էր օգոստոսի 26-ին։

Հաղորդումը նվիրված էր Ադրբեջանի ներքաղաքական իրավիճակին։ X սոցցանցում TVP World-ի հրապարակման համաձայն՝ հաղորդումը անդրադարձել է լրագրողների ձերբակալությանը և ընդդիմության ներկայացուցիչների վրա ենթադրյալ ճնշմանը։ Հաղորդման բովանդակությունը սուր արձագանք է առաջացրել Ադրբեջանի իշխանությունների մոտ։ Ադրբեջանի ԱԳՆ–ն եթերում հնչած գնահատականները համարել է «կանխակալ և օբյեկտիվության սկզբունքներին չհամապատասխանող»։

Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի պնդմամբ, այդ հայտարարություններն ուղղված են եղել Ադրբեջանի և երկրի ղեկավարության դեմ։ Բաքուն նաև ուշադրություն է հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ TVP-ն պետական ​​ֆինանսավորում է ստանում։ ԱԳՆ–ն հեռուստաալիքում Ադրբեջանի վերաբերյալ քննադատական ​​նյութերի հայտնվելը Լեհաստանի կողմից անբարյացակամ գործողություն է որակել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Զախարովան կոչ է արել Փաշինյանին «քաջություն հավաքել և պատմել ողջ ճշմարտությունը»

29/08/2026 infomitk@gmail.com

Նիկոլի բախտ․ Ծաղրեց բժշկական հանրույթին, զբաղվեց քաղաքական քարոզչությամբ, քննադատեց Եկեղեցին․ հեռանում է ձեռնունայն

28/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանը «կանդամակցի իսլամական ՆԱՏՕ-ին»

28/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Բարի, ընկերասեր, խելացի տղա էր Համլետս». Համլետ Բադալ յանն անմահացել է նոյեմբերի 1-ին Նռնաձորում. Լուսանկարներ

29/08/2026 infomitk@gmail.com

Բյուջերի կատարողականի անհամամասնության սև բծերը

29/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պետության ու պետականության համակողմանի կազմաքանդման «մեթոդաբանությունը»

29/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Շինծու գործերի սնանկությունը. Ավետիք Չալաբյանի դեպքի քաղաքական ու իրավական ուղերձները

29/08/2026 infomitk@gmail.com