18/09/2026

EU – Armenia

Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը հյուրախաղերով հանդես կգա Հնդկաստանում և Չինաստանում. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 18/09/2026 1 min read

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը սեպտեմբերին հյուրախաղերով հանդես կգա Հնդկաստանում և Չինաստանում՝ ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ տարեդարձին նվիրված համերգային ծրագիր։

Նախարարությունից հայտնել են, որ համերգաշարը կմեկնարկի սեպտեմբերի 18-ին՝ ժամը 19։00-ին, Երևանում՝ Կամերային երաժշտության տանը։ Համերգային ծրագրում կհնչեն Էդվարդ Միրզոյանի, Ալեքսանդր Սպենդիարյանի, Խաչատուր Ավետիսյանի, Առնո Բաբաջանյանի, Վաղարշակ Կոտոյանի, Արամ Խաչատրյանի և Էդուարդ Գրիգի ստեղծագործությունները։

Հնդկաստանում համերգները կկայանան սեպտեմբերի 21-ին Կալկաթայում՝ Վիկտորյա Մեմորիալ համերգասրահում, սեպտեմբերի 23-ին Նյու Դելիում՝ Լոտոսի տաճարում, սեպտեմբերի 24-ին Չեննայում՝ երաժշտական ակադեմիայի դահլիճում: Համերգներն իրականացվում են Հնդկաստանում ՀՀ դեսպանության հովանու ներքո։

Չինաստանում համերգները կկայանան սեպտեմբերի 27-ին Չժունշանի մշակույթի և արվեստի կենտրոնի Մեծ թատրոնում, սեպտեմբերի 29-ին Պեկինի համալսարանի հարյուրամյակի հուշահամալիրի Լի Ին համերգասրահում։ Սեպտեմբերի 30-ին Շանհայի միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակում նախատեսվում է բացօթյա համերգ։

Հյուրախաղերի ընթացքում կհնչեն հայ և եվրոպական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ՝ Կոմիտաս, Արամ Խաչատրյան, Առնո Բաբաջանյան, Ալեքսանդր Սպենդիարյան, Էդվարդ Միրզոյան, Խաչատուր Ավետիսյան, Վաղարշակ Կոտոյան, Շառլ Ազնավուր, Չեզարե Բիկսիո, Լուիջի Արդիտի, Ջակոմո Պուչինի, Էդուարդ Գրիգ։

Մենակատարներ՝ Սիփան Օլահ (համերգաշարի գեղարվեստական ղեկավար, դիրիժոր և տենոր, Միացյալ Թագավորություն), Կատարինե Հովսեփյան (դաշնամուր), Աստղիկ Վարդանյան (ջութակ), Շողիկ Թորոսյան (սոպրանո, Լիբանան):

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ինչպե՞ս է ձևավորվում «տեղահանվողի հոգեբանությունը», և ինչո՞ւ են Հանրայինի արխիվից անհետանում Արցախի մասին ֆիլմերը»

18/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նարինե Անանիկյանի ձայնի ճանապարհը՝ Սկառլատիից մինչև Կոմիտաս. Լուսանկարներ

14/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ռոմեո և Ջուլիետը»՝ նոր շնչով․ Սունդուկյանի 105-ամյա բեմի նոր բացահայտումները․ Լուսանկարներ

13/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուբեն Վարդանյանը դիմել է Ադրբեջանի ՄԻՊ-ին

18/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիան և Իսրայելը «քարկոծում» են միմյանց․ Անկարան դիմել է ՄԱԿ-ի ԱԽ-ին

18/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը հյուրախաղերով հանդես կգա Հնդկաստանում և Չինաստանում. Լուսանկար

18/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը և բարձրաստիճան հոգևորականները նիստին չեն ներկայանա

18/09/2026 infomitk@gmail.com