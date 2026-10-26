Արտահոսած էլեկտրոնային նամակները ցույց են տալիս AfD-ի համանախագահի կտրուկ շրջադարձը «պայթուցիկ» ազգայնական գործընկերոջ նկատմամբ

Ալիս Վայդելը մի անգամ ասել է, որ Բյորն Հյոկեի ռասայական դիսկուրսը «խորապես խնդրահարույց» է: Այժմ նա նրան համարում է կաբինետի պաշտոնի համար հարմար։
ԲԵՌԼԻՆ — Տասը տարի առաջ, երբ նա բարձրանում էր ծայրահեղ աջ «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) կուսակցության շարքերը, Ալիս Վայդելը գաղտնի դատապարտել է իր կուսակցության ամենաազդեցիկ դեմքերից մեկին՝ ռասիստական փաստարկներ և նացիստական դարաշրջանի լեզու օգտագործելու համար, և փորձել է նրան հեռացնել։
Տարիներ անց նա գովաբանել է նրա ղեկավարությունը, ասել է, որ նրան կուսակցությունից արգելելու փորձը «չափազանցված» է, և որ նա հարմար է դաշնային կաբինետի պաշտոնի համար։
Այս ցնցող շրջադարձը բխում է AfD-ի ներքին հաղորդակցությունների զանգվածային արտահոսքից, այդ թվում՝ էլեկտրոնային նամակներից, որոնցում Վայդելը դատապարտել է Բյորն Հյոկեին՝ կուսակցության առաջնորդին Թյուրինգիա նահանգի արևելքում, և զգուշացրել, որ ծայրահեղականները վանում են պահպանողական ընտրողներին։
Այս բացահայտումները հիմնված են ավելի քան 420,000 էլեկտրոնային նամակների և մոտ 48,000 փաստաթղթերի վրա, որոնք այս շաբաթ հրապարակվել են հաքերների կողմից՝ հնարավորություն տալով հազվադեպ հանդիպող հայացք նետել Գերմանիայի ամենամեծ ծայրահեղ աջ կուսակցության ներքին գործընթացներին։ Հաքերների անանուն ներկայացուցիչը Die Zeit պարբերականին հայտնել է, որ հարձակումը «քաղաքական» դրդապատճառներ չի ունեցել՝ «այն իմաստով, որ [նրանք] սատարում են մեկ այլ կուսակցության», այլ կատարվել է ենթադրաբար գողացված նյութերը հրապարակելու միջոցով «թափանցիկությունն ու հանրային հաշվետվողականությունը» խթանելու նպատակով։
«Գերմանիայի այլընտրանք» (AfD) կուսակցությունը հաստատել է տվյալների արտահոսքի փաստը՝ նշելով, որ սեպտեմբերի վերջին հաքերները հարձակվել են հոսթինգ մատակարարող ընկերության վրա։ Կուսակցությունը դատապարտել է տեղի ունեցածը՝ որակելով այն որպես «հարձակում գերմանական կուսակցական համակարգի, և, հետևաբար, բուն ժողովրդավարության վրա»։
WELT-ը հանդիսանում է Axel Springer Global Reporters Network-ի մաս, ուսումնասիրել է Վայդելի էլեկտրոնային հասցեներից մեկի նամակագրությունը 2015-2017 թվականների ընթացքում, երբ նա կուսակցության ղեկավար կազմում համեմատաբար ավելի ցածր դիրք էր զբաղեցնում։
Ի պատասխան WELT-ի խնդրանքին՝ բացատրելու այն ժամանակ հնչեցրած նախազգուշացումների և ներկայիս դիրքորոշման միջև առկա հակասությունը, Վայդելը հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ՝ իր ներկայացուցչի միջոցով։
Հյոկեի ներկայացուցիչը չի արձագանքել շաբաթ օրը ուղարկված՝ մեկնաբանություն ստանալու հարցմանը։
«Խիստ խնդրահարույց»
WELT-ի տրամադրության տակ հայտնված հաղորդագրությունները վկայում են, որ քաղաքական գործիչը խիստ մտահոգված էր Հյոկեի աճող ազդեցությամբ։ Վերջինս պաշտպանում էր էթնիկ հիմքով գերմանական ազգայնականությունը՝ հենվելով նացիստական դարաշրջանի հետ կապված գաղափարների վրա։
2015 թվականի հոկտեմբերին Վայդելը զգուշացրել էր գործընկերներին, որ կուսակցության մերձեցումը «Պեգիդա»-ի (հակաիսլամական փողոցային շարժում) և նեոնացիստական «Ազգային-դեմոկրատական կուսակցության» (այժմ հայտնի է որպես «Հայրենիք»՝ *Die Heimat*) հետ հեռացնում է այն պահպանողական ընտրողներին, որոնց կուսակցությունը պետք է ներգրավեր։
«Արևմուտքում մենք լիովին կորցնում ենք հիմնական պահպանողական ընտրազանգվածը՝ «Պեգիդա»-ի հետ մեր մերձեցման պատճառով, իսկ արևելքում՝ նույնը տեղի է ունենում ԱԴԿ-ի (NPD) հետ կապերի պատճառով»,— գրել էր նա։
Նույն թվականին Վայդելը նաև կտրուկ քննադատության ենթարկեց Հյոկեի ելույթներից մեկը, որում վերջինս հակադրում էր «կյանքը հաստատող աֆրիկյան էքսպանսիոնիստական տիպը»՝ «ինքնուրացման հակված եվրոպական տիպի» հետ։
«Սա խիստ խնդրահարույց է, քանի որ այստեղ առկա տրամաբանությունը ռասայական բնույթ ունի։ Սա հիմնովին սխալ է», — գրել է նա AfD-ի (Գերմանիայի այլընտրանք) դաշնային գործադիր խորհրդին։ — «Եվ խնդրում եմ, զերծ պահեք ինձ այն սովորական արդարացումից, թե՝ «նկատի չենք ունեցել»։ Այլևս չեմ կարող դա լսել»։
Մեկ այլ հաղորդագրության մեջ նա զգուշացրել է, որ ծայրահեղականները միտումնավոր ջնջում են սահմանագիծը AfD-ի և նեոնացիստական քաղաքականության միջև՝ «սարսափահար» անելով և հեռացնելով չափավոր պահպանողականներին։
Նա նաև մտավախություն է հայտնել, որ Հյոկեի հռետորաբանությունը կարող է հանգեցնել նրան, որ կուսակցությունը հայտնվի Գերմանիայի Սահմանադրության պաշտպանության դաշնային գրասենյակի՝ սահմանադրական կարգին սպառնացող վտանգները վերահսկող ներքին հետախուզական ծառայության ուշադրության կենտրոնում։
«Միայն Հյոկեի հայտարարությունները և «Volksgemeinschaft» (ժողովրդական համայնք) տերմինի օգտագործումը» — նացիստական դարաշրջանին բնորոշ հասկացություն, որը ենթադրում է էթնիկ ազգային համայնք — «բավարար են, որպեսզի AfD-ն հայտնվի այդ զեկույցում», — գրել է նա՝ նկատի ունենալով հետախուզական ծառայության տարեկան գնահատականը։ — «Մեր կուսակցության որոշ անդամներ, կարծես, շտապում են՝ միտումնավոր կամ ոչ, AfD-ն տանել դեպի կործանում»։
2025 թվականի մայիսին գերատեսչությունը AfD-ն դասակարգեց որպես «հաստատված աջ ծայրահեղական կազմակերպություն»՝ որպես պատճառ նշելով, ի թիվս այլ հանգամանքների, գերմանական ազգի՝ բացառման վրա հիմնված հայեցակարգը։ Այս դասակարգումը, որը իշխանություններին լայն հսկողական լիազորություններ է տալիս, անցյալ տարվա փետրվարին Քյոլնի դատարանի կողմից ժամանակավորապես կասեցվել էր։
«Գոնե մեկ անգամ արթնացե՛ք»
Արտահոսած փաստաթղթերի թվում կան նաև էլեկտրոնային նամակներ՝ կապված 2017 թվականի հունվարին «Գերմանիայի այլընտրանք» (AfD) կուսակցության երիտասարդական թևի առջև Հյոկեի ունեցած ելույթի հետ, որում նա քննադատության էր ենթարկել Հոլոքոստի հիշատակման գերմանական մշակույթը։
Հյոկեն Բեռլինում գտնվող Հոլոքոստի հուշահամալիրը բնորոշել էր որպես «ամոթի հուշարձան», քննադատել էր նացիստական անցյալի հետ առերեսվելուն ուղղված երկրի ջանքերը և պահանջել «180 աստիճանի շրջադարձ հիշողության քաղաքականության մեջ»։
Վայդելն անձամբ առաջարկել էր հեռացնել նրան AfD-ից
WELT-ի ձեռք բերած փաստաթղթում Հյոկեն մեղադրվում էր «Ադոլֆ Հիտլերի բառապաշարից» օգտվելու և «ֆյուրերպրինցիպի» (Führerprinzip)՝ նացիստական այն դոկտրինի պաշտպանության մեջ, որը ենթադրում է առաջնորդի բացարձակ իշխանություն։ Նշվում էր, որ նա «ըստ էության հարազատություն է դրսևորում ազգային սոցիալիզմի հետ»։
Ներքին հաղորդագրություններից մեկում Վայդելը կոչ էր արել գործընկերներին գիտակցել Հյոկեի օգտագործած արտահայտությունների ենթատեքստը։ «Գոնե մեկ անգամ արթնացե՛ք», — գրել էր նա՝ զգուշացնելով նրա ելույթում առկա «երկիմաստությունների պայթյունավտանգ ուժի» մասին։
Մինչ Վայդելը պատրաստվում էր 2017 թվականի դաշնային ընտրություններում առաջադրվել որպես կուսակցության գլխավոր թեկնածու, արտահոսած նամակագրությունը ցույց է տալիս, որ նա արգելել է կուսակցության ղեկավարության նիստի արձանագրության մեջ ներառել Հյոկեի դեմ իր իսկ ներկայացրած առաջարկը՝ պատճառաբանելով, որ հետագա տարաձայնությունները կվնասեն կուսակցությանը։
Հետագայում Հյոկեն ընդունել է, որ իր ելույթը սխալ է եղել, և խնդրել է ղեկավարությանը չեղարկել իր դեմ ձեռնարկված քայլերը։
Վայդելը հրապարակայնորեն ողջունեց նրա նամակը՝ որակելով այն որպես «դրական ազդանշան», և կոչ արեց վերջ դնել ներքին պայքարին։
Ընդամենը մի քանի շաբաթ անց նա ապահովեց իր առաջադրումը որպես «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» (AfD) կուսակցության գլխավոր թեկնածու։ Երբ նրան հարցրին, թե արդյոք նա նախընտրական քարոզարշավ կիրականացնի Հյոկեի հետ միասին, նա պատասխանեց. «Այո, իհարկե։ Մենք մեկ կուսակցության երկու մասն ենք»։
Իրականում, էլեկտրոնային նամակները վկայում են, որ Վայդելի անձնական մտահոգությունները լիովին չէին անհետացել։ 2017 թվականի մայիսին նա քննադատեց AfD-ի մի նախընտրական պաստառ, որի վրա պատկերված էր հղի կին՝ ««Նո՞ր գերմանացիներ»։ Մենք մեր սեփականը կստեղծենք» կարգախոսով։ Վայդելն այն անվանեց «NPD-ի պաստառ»՝ ակնարկելով նեոնացիստական կուսակցությունը։
Այսօր Վայդելն այլևս հրապարակայնորեն չի քննադատում Հյոկեին։ Նա գովաբանել է Թյուրինգիայում նրա ղեկավարման ոճը և նույնիսկ առաջարկել նրա թեկնածությունը դաշնային կառավարությունում պաշտոն զբաղեցնելու համար։
«Մենք շատ լավ ենք լեզու գտնում, և տարիների ընթացքում ավելի լավ ենք ճանաչել միմյանց», — ասել է նա BILD-ին տված հարցազրույցում 2025 թվականին։ Երբ նրան հարցրին, թե արդյոք Հյոկեն հարմար թեկնածու է դաշնային կառավարությունում պաշտոն զբաղեցնելու համար, նա պարզապես պատասխանեց. «Այո»։
Երբ 2025 թվականի փետրվարին Հյոկեին հարցրին 2017 թվականին իր դեմ սկսված և Վայդելի կողմից աջակցություն ստացած՝ կուսակցությունից հեռացնելու գործընթացի մասին, նա դա անվանեց «հին պատմություն»։
«Մենք ճանաչեցինք միմյանց և սկսեցինք գնահատել իրար։ Ալիս Վայդելը ճիշտ ընտրություն էր որպես գլխավոր թեկնածու և հիանալի աշխատանք կատարեց», — ասել էր Հյոկեն WELT-ին այդ ժամանակ։
Բաց մի թողեք
Պարտքի սպասարկման աճող ծախսերը և խարդախությունները ԵՄ բյուջեն վերածում են «ճնշման կաթսայի»
Եվրոպայի արբանյակային միաձուլումը փորձարկում է տիեզերական անկախության խթանը
Դոնբասը «պատմական Ռուսաստանին» վերադարձնող տրամաբանությունը վաղը կարող է Սյունիքը հանձնել «պատմական Ադրբեջանի» դատին