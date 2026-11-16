Starshield արբանյակային կապի տերմինալների աշխատանքի արագության սահմանափակումները խոչընդոտում են ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերին ժամանակին որսալ ռուսական «Շահեդները»։
Այս մասին իր տելեգրամյան ալիքում հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
«Ռուսական ուժերը «Շահեդներով» թիրախավորում են էլեկտրական ենթակայանները։ Այդ հարվածներից շատերը հասնում են իրենց նպատակին հենց այն պատճառով, որ ռազմաճակատի գծի երկայնքով և Ուկրաինայի ժամանակավորապես օկուպացված տարածքներում շարունակում են գործել Starshield տերմինալների աշխատանքի արագության սահմանափակումները»,- հայտարարել է Զելենսկին։
Նրա խոսքով՝ այդ սահմանափակումների հետևանքով ուկրաինական որսիչ անօդաչուները ժամում մոտ 161 կիլոմետր արագության հասնելիս կորցնում են կապը կառավարող օպերատորների հետ։ Դա թույլ չի տալիս արդյունավետորեն հետապնդել և խոցել ռուսական «Շահեդ» տեսակի ռեակտիվ անօդաչու թռչող սարքերը։
Զելենսկին հայտնել է, որ միայն վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում ռուսական զորքերն Ուկրաինայի դեմ կիրառել են ավելի քան 2300 հարվածային անօդաչու թռչող սարք, 1590 կառավարվող ավիառումբ և տարբեր տեսակի 15 հրթիռ։
Հարվածների թիրախում են հայտնվել Զապորոժիեի, Սումիի, Օդեսայի, Ժիտոմիրի և Կիրովոգրադի մարզերի էներգետիկ ենթակառուցվածքները։ Բացի այդ, ռուսական ուժերը հարձակվել են Դնեպրոպետրովսկի և Խարկովի մարզերի, ինչպես նաև Զապորոժիեի երկաթուղային օբյեկտների վրա։ Գնդակոծությունների են ենթարկվել նաև Դոնեցկի և Կիևի մարզերը։ Հարձակումների հետևանքով տուժել է 16 մարդ։
Ուկրաինայի նախագահը հույս է հայտնել, որ մինչև ձմեռային սեզոնի մեկնարկը հնարավոր կլինի վերացնել գործող սահմանափակումները։ Նա ընդգծել է, որ խնդրի լուծումից է կախված ինչպես բնակչության, այնպես էլ երկրի էներգետիկ ենթակառուցվածքների պաշտպանությունը։
«Արտաքին գործերի նախարարության, պաշտպանության նախարարության և Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի թիմերին հանձնարարվել է հնարավորինս սերտ համագործակցել ամերիկյան կողմի և Spacex ընկերության հետ», – նշել է Զելենսկին։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Starshield արբանյակային ինտերնետ կապի արագության սահմանափակումների պատճառով ուկրաինացիները չեն կարողանում արդյունավետ կերպով չեզոքացնել «Շահեդ» տիպի ԱԹՍ-ները։ Նա մանրամասնել է, որ ժամում 161 կմ արագություն զարգացնելու ընթացքում ուկրաինական «որսացող դրոնները» կորցնում ն կապը եւ չեն կարող խոցել ռեակտիվ դրոններին։ Նա հայտարարել է, որ դրանով է պայմանավորված, որ ռուսները կարողանում են հաջողությամբ խոցել ուկրաինական էներգետիկ օբյեկտները։ Զելենսկին նաեւ ասել է, որ վերջին յոթ օրերի ընթացքում Ռուսաստանը կիրառել է 2300 հարվածային ԱԹՍ, 1590 կառավարելի ավիառումբ եւ 15 տարբեր տիպի հրթիռներ։
Բաց մի թողեք
Կոսը «ափսոսանք է հայտնում» ԵՄ միջոցառմանը սերբական ազգայնական երգ հնչելու կապակցությամբ
ԵՄ-ն միշտ էլ ելք է գտել դժվարին իրավիճակներից։ Արհեստական բանականության (ԱԲ) դեպքում, սակայն, այդ ելքը դեռ չի երևում
Ուկրաինան հարվածել է Ղրիմի կամրջին