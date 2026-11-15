15/11/2026

EU – Armenia

Հարյուրավոր ձերբակալվածներ կան․ Ֆրանսիայում սկսվեց քաոսը․․․

infomitk@gmail.com 15/11/2026 1 min read

Ֆրանսիայի ոստիկանությունը նոյեմբերի 14-ին ամբողջ երկրում տեղի ունեցած բողոքի ցույցերի ժամանակ ձերբակալել է 219 մարդու, հաղորդում է BFMTV-ն՝ հղում անելով Ֆրանսիայի Ներքին գործերի նախարարությանը։

Ձերբակալությունների մեջ են մտել զենք համարվող առարկաներ կրելու, վիրավորանքների, որոշակի վայրեր այցելելու և ցույցերին մասնակցելու արգելքները խախտելու մեղադրանքներ։

Երկրով մեկ բռնկված անկարգությունների ընթացքում վիրավորվել է 10 ոստիկան՝ բոլորը թեթև վնասվածքներով։ Ցուցարարների կամ անկարգությունների մասնակիցների շրջանում զոհերի մասին հաղորդագրություններ չեն եղել։

Ներքին գործերի նախարարության տվյալներով՝ ամբողջ Ֆրանսիայում բողոքի ցույցերին մասնակցել է 106,000 մարդ։ Ամենամեծ ցույցը տեղի է ունեցել Փարիզում, որտեղ նախարարությունը գնահատել է 24,000 մարդ։

Միևնույն ժամանակ, բողոքի ցույցերի կազմակերպմանը մասնակցած ուսանողական և դպրոցական ասոցիացիաները հայտնել են 200,000 մասնակցի մասին։

Հարյուրավոր ձերբակալվածներ կան․ Ֆրանսիայում սկսվեց քաոսը․․․

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպային «ավելի մեծ ձվեր» են պետք՝ Պուտինին դիմակայելու համար

14/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆոն դեր Լայենը կներկայացնի «հավակնոտ առաջարկ»՝ տեխնոլոգիական ինքնիշխանությունը ֆինանսավորելու համար

14/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ երկրները կհայտարարեն Ռուանդայի հետ արտաքսման կենտրոնի մասին համաձայնագրի մասին

14/11/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գրիգորի Սոկոլովի երաժշտական տիեզերքը Երևանում․ Շուբերտի հրաժեշտի խոհերն ու Բրամսի երիտասարդական կրակը՝ մեկ բեմում․ Լուսանկարներ

15/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարյուրավոր ձերբակալվածներ կան․ Ֆրանսիայում սկսվեց քաոսը․․․

15/11/2026 infomitk@gmail.com

Ձոնդ` իզուր

15/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ է Ադրբեջանը բենզին գնում Վրաստանից, իսկ իր արտադրածը ուղարկում Հայաստան

15/11/2026 infomitk@gmail.com