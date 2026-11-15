Հարյուրավոր ձերբակալվածներ կան․ Ֆրանսիայում սկսվեց քաոսը․․․

Ֆրանսիայի ոստիկանությունը նոյեմբերի 14-ին ամբողջ երկրում տեղի ունեցած բողոքի ցույցերի ժամանակ ձերբակալել է 219 մարդու, հաղորդում է BFMTV-ն՝ հղում անելով Ֆրանսիայի Ներքին գործերի նախարարությանը։
Ձերբակալությունների մեջ են մտել զենք համարվող առարկաներ կրելու, վիրավորանքների, որոշակի վայրեր այցելելու և ցույցերին մասնակցելու արգելքները խախտելու մեղադրանքներ։
Երկրով մեկ բռնկված անկարգությունների ընթացքում վիրավորվել է 10 ոստիկան՝ բոլորը թեթև վնասվածքներով։ Ցուցարարների կամ անկարգությունների մասնակիցների շրջանում զոհերի մասին հաղորդագրություններ չեն եղել։
Ներքին գործերի նախարարության տվյալներով՝ ամբողջ Ֆրանսիայում բողոքի ցույցերին մասնակցել է 106,000 մարդ։ Ամենամեծ ցույցը տեղի է ունեցել Փարիզում, որտեղ նախարարությունը գնահատել է 24,000 մարդ։
Միևնույն ժամանակ, բողոքի ցույցերի կազմակերպմանը մասնակցած ուսանողական և դպրոցական ասոցիացիաները հայտնել են 200,000 մասնակցի մասին։
Բաց մի թողեք
Եվրոպային «ավելի մեծ ձվեր» են պետք՝ Պուտինին դիմակայելու համար
Ֆոն դեր Լայենը կներկայացնի «հավակնոտ առաջարկ»՝ տեխնոլոգիական ինքնիշխանությունը ֆինանսավորելու համար
ԵՄ երկրները կհայտարարեն Ռուանդայի հետ արտաքսման կենտրոնի մասին համաձայնագրի մասին