07/08/2025

ԱԳՆ–ից հաստատել են` Սպարտակյանն ազատվել է Եկատերինբուրգում ՀՀ պատվավոր հյուպատոսի պաշտոնից. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 07/08/2025 1 min read

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը, պատասխանելով Sputnik Արմենիայի գրավոր հարցմանը, հաստատում է, որ Նարեկ Սպարտակյանն ազատվել է Եկատերինբուրգում պատվավոր հյուպատոսի պաշտոնից։

Ավելի վաղ լրատվամիջոցները գրել էին, որ Նարեկ Սպարտակյանը պաշտոնից ազատվել է Հայաստանի ղեկավարության` Հայ առաքելական եկեղեցու հանդեպ դրսևորած դիրքորոշման և գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանքի հարցում ունեցած անհամաձայնության պատճառով։

«Նարեկ Սպարտակյանն ազատվել է ՌԴ Եկատերինբուրգի/Սվերդլովսկի մարզում ՀՀ պատվավոր հյուպատոսի պարտականությունները կատարելուց», – պատասխանել է ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Նուբարաշեն» ՔԿՀ-ում տեսակցեցի ամենաերիտասարդ քաղբանտարկյալ Անդրանիկ Չամիչյանին. Մելիքյան․ Լուսանկար

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել պայմանագրային զինծառայողների մասնակցությամբ վթարի մասին. Լուսանկար

06/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չի թույլատրվում ԱՄՆ մեկնել զբոսաշրջային վիզայով, եթե նպատակը ծննդաբերելն ու երեխայի քաղաքացիություն ստանալն է

06/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստան է ժամանելու ֆուտբոլի գերաստղ Ռոնալդուն … Լուսանկարներից դատելով` խաղը անցնելու է կարտոֆիլի դաշտերում. Սերգեյ Ջանջոյան

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանը՝ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի աջակցությամբ, փորձում է գործարկել այսպես կոչված «Զանգեզուրի միջանցքը». Իրանի խորհրդարանի անդամ

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լիբանանը մտնում է նոր պատերազմի մեջ, ինչ սպասել տարածաշրջանում

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուշադիր կարդացեք, թե ինչ են մատուցում մեր երեխաներին ԿԳԲ-ի մնացուկային գործակալական ցանցի ներկայացուցիչները․ Դեմոյան

07/08/2025 infomitk@gmail.com