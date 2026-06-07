Բրյուսելի մղձավանջային ֆրանսիական ընտրությունների սցենարը վտանգում է իրականանալ. Բարդելան ընդդեմ Մելանշոնի

Աջ և ձախ ծայրահեղականները երթով են գնում, մինչդեռ Ֆրանսիայի թուլացող կենտրոնամետները զբաղված են միմյանց դեմ պայքարելով։
ՓԱՐԻԶ — Բրյուսելի մղձավանջային սցենարը այլևս անհավանական չի թվում. հաջորդ տարի Ֆրանսիայում նախագահական ընտրություններ, որոնցում երկրորդ փուլ անցած երկու թեկնածուներն էլ քաղաքական ծայրահեղականներից են և խորապես կասկածամիտ հայացքներ ունեն ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ։
Աջ ծայրահեղական «Ազգային միավորում» կուսակցության՝ Մարին Լը Պենի ազգայնական, հակամիգրացիոն կուսակցության ներկայացուցիչ Ջորդան Բարդելան վաղուց 2027 թվականի ընտրություններում հաղթելու ֆավորիտն է եղել, սակայն կենտրոնամետ կուսակցությունները հույս ունեն, որ կարող են միավորող մրցակից գտնել նրան երկրորդ փուլում հաղթելու համար։
Բարդելային կանգնեցնելու այդ հեռանկարը, սակայն, բախվել է լուրջ խոչընդոտի, քանի որ ծայրահեղ ձախակողմյան «Անհնազանդ Ֆրանսիա» կուսակցության առաջնորդ Ժան-Լյուկ Մելանշոնի քարոզարշավի ետևում թափ է կուտակվում։ Վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ նա այժմ մեծ հնարավորություն ունի որակավորվելու երկրորդ փուլի համար՝ զրկելով մրցավազքը կենտրոնամետից, որը կարող էր համախմբել ընտրողներին ԵՄ-ի թիվ 2 տնտեսության ծայրահեղ աջերի դեմ։
Մելանշոնը մեծ աջակցություն է ստանում աշխատավոր դասի և ներգաղթյալ համայնքներից, և նրա քննադատները նրան դատապարտել են հակասեմիտիզմի և քաղաքականության «բռնության» համար։ Չնայած նրա համար մեծ հաջողություն կլիներ 2027 թվականի երկրորդ փուլ հասնելը, հարցումների մեծ մասը կանխատեսում է, որ նա այդ դեպքում կպարտվի Բարդելային մեծ առավելությամբ։
Սա ընտրական միջավայր է, որն արդեն իսկ սառը քրտինքով է ողողում ֆրանսիական կենտրոնամետը։
«Շատերը կարծում են, որ եթե ստիպված լինեն ընտրել «Անհնազանդ Ֆրանսիա»-ի և «Ազգային միավորման» միջև… դա մղձավանջ կլինի։ Եվ ես համաձայն եմ», – ասաց պահպանողական Էդուար Ֆիլիպը, որը համարվում է Ելիսեյան պալատի համար մրցավազքի առաջատար թեկնածուն։
Լիբերալ նախագահ Էմանուել Մակրոնի օրոք արդարադատության նախարար Ժերալ Դարմանենը նույնպես զգուշացրեց, որ Մելանշոնն այժմ կարող է դառնալ ծայրահեղ աջերի գլխավոր մրցակիցը։ «Պետք է… աչքի լույսեր կրել, որ դա չտեսնես», – ասաց նա։
Շոկային հարցումներ
Անցյալ շաբաթ երկու հարցումներ ցնցեցին Ֆրանսիայի քաղաքական դասը։
Odoxa-ի կողմից անցկացված առաջին հարցումը ցույց տվեց, որ Մելանշոնը երկրորդ տեղում է՝ Բարդելայից հետո՝ կենտրոնամետ նախկին վարչապետ Ֆիլիպի հետ։ Toluna-Harris Interactive-ի երկրորդ հարցումը ցույց տվեց, որ Մելանշոնը կարող է երկրորդ փուլ անցնել ծայրահեղ աջերի դեմ, եթե կենտրոնում չափազանց շատ թեկնածուներ լինեն, այդ թվում՝ Ֆիլիպը և Մակրոնի նախկին վարչապետներից մեկը՝ Գաբրիել Ատալը։
Այնուամենայնիվ, դեռևս որևէ նշան չկա, որ նախագահական մրցավազքից դուրս մնալու հեռանկարը դառնում է այն էլեկտրաշոկային թերապիան, որը քաղաքական կենտրոնին անհրաժեշտ է՝ մեկ թեկնածուի շուրջ միավորվելու, այլ ոչ թե դաշտը բաժանելու համար։
Աջ կենտրոնամետ Ֆիլիպը լարված մրցակցության մեջ է Ատալի հետ, և ոչ մեկը չի ցույց տալիս, որ ցանկանում է հրաժարվել։
«Գաբրիել Ատալի հետ մրցակցությունը կարող է ճակատագրական լինել», – ասաց Բրունո Կոտրեսը՝ «Սիենս Պո» ինստիտուտի քաղաքական վերլուծաբանը։
«Եթե Ատալը չհեռանա մինչև աշուն, դա կարող է սրել ձախերի ախորժակը, ովքեր կսկսեն մտածել, որ մենք իսկապես կարող ենք անցնել երկրորդ փուլ՝ ընդդեմ ծայրահեղ աջերի», – ասաց նա։
Վերադարձի երեխա
Մելանշոնի համար ազգային հարցումները դրամատիկ վերադարձ են մարտ ամսին կայացած քաղաքային ընտրությունների բախումներից հետո մեծ մասամբ անտեսված լինելուց հետո։ Հասարակական կարծիքի հարցումները բազմիցս ցույց են տալիս, որ 74-ամյա արմատական ձախակողմյանը ֆրանսիացի ամենից շատ դուր չեկող քաղաքական գործիչներից մեկն է։
Սակայն Մելանշոնը իր էներգետիկ քարոզարշավի համար արժանացել է մրցակիցների դժկամ հիացմունքին, քանի որ մայիսին հայտարարեց, որ մասնակցելու է հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններին։
Հունիսի 7-ին ծայրահեղ ձախակողմյան կողմնակիցները պլանավորում են ուժի ցուցադրություն Սեն Դենիում՝ Փարիզի հյուսիսում գտնվող աղքատ արվարձանում, որտեղ «Անհնազանդ Ֆրանսիան» հաղթել է տեղական ընտրություններում։
«Դժվար է չխոստովանել, որ Մելանշոնը, հավանաբար, ավելի լավ է հասկացել, քան որևէ մեկը, թե ինչ տեսք ունի ժամանակակից նախագահական քարոզարշավը», – գրել է Ստանիսլաս Ռիգոն՝ Էրիկ Զեմուրի ծայրահեղ աջակողմյան «Վերաիմաստավորել» կուսակցության նախկին խոսնակը։
Մելանշոնի և ծայրահեղ աջակողմյան Բարդելայի (կամ գուցե Մարին Լե Պենի, եթե նրան թույլատրվի առաջադրվել) միջև հնարավոր դիմակայությունը մի բան է, որը երկու ճամբարներն էլ փորձում են խաղարկել։
Վերջին տարիներին Մելանշոնը բազմիցս պնդել է, որ վերջիվերջո դա կլինի «մենք նրանց դեմ» պայքար ծայրահեղ աջերի դեմ, քանի որ ավանդական կենտրոն-աջ և կենտրոն-ձախ կուսակցությունները կփլուզվեն: Մյուս ծայրում «Ազգային միավորման» անդամները նշել են, որ Բարդելան համոզված է, որ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում կհանդիպի Մելանշոնի կամ ձախակողմյան թեկնածուի հետ։
Ֆրանսիայում նախագահն ընտրվում է երկփուլ քվեարկությամբ, որտեղ առաջին փուլում ամենաշատ ձայներ ստացած երկու թեկնածուները անցնում են երկրորդ փուլ։
Եվ՛ Լը Պենը, և՛ Մելանշոնը միանում են պայքարին և արդեն սկսել են առցանց բանավիճել տնտեսության և ծայրահեղ ձախերի «նոր Ֆրանսիայի» հայեցակարգի շուրջ, որը, ըստ ծայրահեղ աջերի, նոր սերունդ է հակադրում, որոնցից շատերը միգրանտական ծագում ունեն, ավելի երկար ֆրանսիական ծագում ունեցող մարդկանց դեմ։
Մոռացված
Չափավոր ձախերի համար Մելանշոնի վերելքը տագնապի զանգեր է արթնացրել, քանի որ նա շատ քիչ հավանական է, որ հաղթի ծայրահեղ աջերի ներկայիս ֆավորիտներին։ Իրոք, հարցումները ցույց են տվել, որ Բարդելայի աջակցությունը Մելանշոնի հետ երկրորդ փուլում կկազմի ավելի քան 70 տոկոս: Անցյալ շաբաթ Toluna-Harris Interactive-ի հարցումը ցույց տվեց, որ Բարդելան հաղթում է Մելանշոնին՝ ստանալով ձայների 68 տոկոսը։
«Մելանշոնը ցանկանում է լինել ձախերի գերեզմանատան թագավորը», – ասաց Սոցիալիստական կուսակցության մի պաշտոնյա, որին անանունություն տրամադրվեց ներքին քաղաքականության վերաբերյալ քննարկումների համար: «Մենք իսկապես պետք է մեր մատը քաշենք», – ավելացրեց նա։
Սակայն ձախակենտրոնները երբեք այսքան հեռու չեն եղել իրենց ուժերը կենտրոնացնելուց։
Անցյալ ամիս Սոցիալիստական կուսակցությունը մոտ էր փլուզմանը, երբ նրա ղեկավարության մեկ երրորդը հեռացավ կուսակցության նախագահ Օլիվիե Ֆորի և նրա հիմնական դաշնակից Բորիս Վալոյի միջև լարվածության պատճառով։
Ձախերի ամենաուժեղ նախագահական թեկնածուներից մեկը՝ Եվրախորհրդարանի անդամ Ռաֆայել Գլյուքսմանը, անցյալ շաբաթ փորձեց թափ հավաքել՝ գրքի շնորհանդեսով և բազմաթիվ հարցազրույցներով: Սակայն նա թուլացել է քարոզարշավի ընթացքում իր տաղանդների վերաբերյալ կասկածների և ներքին հուշագրի արտահոսքի պատճառով, որը ենթադրում էր, որ նա պետք է խուսափի աղքատ ընտրողներին թիրախավորելուց։
Ըստ քաղաքագետ Կոտրեսի, ով ուսումնասիրել է Մելանշոնի բազմաթիվ նախագահական քարոզարշավները, ծայրահեղ ձախակողմյան առաջնորդը պառակտիչ է, բայց կարող է նաև ավելի լայն հանրությանը գրավել։
«Մելանշոնը սիրված է ձախերի կողմից, քանի որ նա կոպիտ է, նա զիջումների չի գնում կապիտալիզմին, բայց նրա անհատականության մեջ կան այլ կողմեր, նա լավատեղյակ է պատմությանը և կարող է տեսնել ավելի լայն պատկերը», – ասաց Կոտրեսը։
«Նա մեղմացնում է իր կերպարը… նա գիտի, թե ինչպես վարել նախագահական քարոզարշավ», – ասաց նա։
Ֆիլիպը մարտահրավեր նետեց
Սակայն ոչ միայն չափավոր ձախերն են մտահոգված Մելանշոնի ժողովրդականության աճով։
Աջ կենտրոնամետները նույնպես սպառնալիքի տակ են։
2022 թվականի նախագահական ընտրություններում Մելանշոնը քվեարկության առաջին փուլում հավաքեց ձայների մոտ 22 տոկոսը։ Դա կարող է բավականին մրցակցային մակարդակ լինել։ Odoxa-ի վերջին հարցման համաձայն՝ Բարդելան առաջին փուլում հաղթանակ էր տարել՝ հավաքելով 32 տոկոս, մինչդեռ Ֆիլիպը՝ 17 տոկոս, իսկ Մելանշոնը՝ 16 տոկոս։
Ֆիլիպի խնդիրն այն է, որ նրա էներգիայի մեծ մասը ծախսվում է պահպանողական «Հանրապետականներ» կուսակցության առաջնորդ Բրունո Ռետայոյի և գերակտիվ կենտրոնամետ Ատալի մրցակցությանը դիմակայելու վրա, ով անցյալ ամիս հայտարարեց նախագահական ընտրություններում իր մասնակցության մասին։
Վերջերս Ֆիլիպի և Ատալի միջև մրցակցությունը կենտրոնացած էր՝ որոշ չափով տարօրինակ կերպով՝ այն բանի վրա, թե արդյոք նրանք պատրաստ կլինեն սեղանի շուրջ կանգնել՝ իրենց դիրքորոշումը ներկայացնելու համար, և նրանցից որն է ավելի շատ նման նախկին նախագահ Ժակ Շիրակին։
2027 թվականի Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների թեկնածու Էդուար Ֆիլիպը ելույթ է ունենում բարձրաստիճան պաշտոնյաների առջև Ռեյմսում 2026 թվականի մայիսի 10-ին կայացած հանրահավաքի ժամանակ։ | Martin Bureau/AFP via Getty Images
«Քաղաքական կենտրոնում իրավիճակը բարդ է, քանի որ դրա առաջնորդները չափազանց զբաղված են միմյանց վրա հարձակվելով», – ասել է Մակրոնին մոտ կանգնած անձը։
«Ես շատ բան եմ լսել նրանց մասին… և բավարար չէ երկրի կամ որևէ նոր գաղափարի մասին», – հավելել է անձը։
Աթթալի և Ֆիլիպի կողմնակիցները հայտարարել են, որ երկու տղամարդիկ, որոնք երկուսն էլ Մակրոնի օրոք նախկին վարչապետներ են, ի վերջո կհասնեն համաձայնության և կմիավորվեն մեկ թեկնածուի շուրջ։
Սակայն կան նշաններ, որ բանակցությունները կարող են այդքան էլ պարզ չլինել։
Հինգշաբթի օրը մամուլի հետ ճեպազրույցի ժամանակ Աթթալի խորհրդականը խոսել է այն հնարավորության մասին, որ նա կարող է մնալ մրցավազքում մինչև վերջ, եթե Մելանշոնի սպառնալիքը նահանջի։ «Դա կփոխի խաղի ընթացքը», – ասել է խորհրդականը։
«Մենք պետք է աշխատենք այն ենթադրության վրա, որ գուցե մեկը կամ մյուսը չհեռանա», – ասել է Ֆիլիպի դաշնակիցը։
Նախագահական ընտրություններից մեկ տարուց մի փոքր պակաս ժամանակ կա տարաձայնությունները հարթելու համար։ Բայց մինչ այդ, ծայրահեղ աջերը և ծայրահեղ ձախերը հաստատում են իրենց վերահսկողությունը մրցավազքում։
Բաց մի թողեք
Հայացք ԵՄ-ից․ Հայաստանը մասնակցում է Հարավային Կովկասի ապագան որոշելու վճռորոշ քվեարկությանը
Եվրոպայի փոխաբերական սխալը
Բացահայտվել է Մակրոնի քայլը՝ խափանելու Լատինական Ամերիկայի հետ առևտրային համաձայնագիրը