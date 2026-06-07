Մեծ Բրիտանիան հակադարձում է Վենսի մեկնաբանություններին բրիտանացի դեռահասի սպանության վերաբերյալ

Մահը Մեծ Բրիտանիայում բռնի բողոքի ցույցեր և բրիտանական ոստիկանության վերաբերյալ բուռն բանավեճ առաջացրեց։
Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը դատապարտեց «մարդկանց, որոնք փորձում են միջամտել մեր ժողովրդավարությանը և ձգտում են պառակտում հրահրել»՝ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի մեկնաբանություններից հետո՝ բրիտանացի դեռահաս Հենրի Նովակի մահվան վերաբերյալ։
Վենսը 18-ամյա երիտասարդի մահվան մեջ, որը սպանվել էր անցյալ տարի Սաութհեմփթոնի հարավային քաղաքում, մեղադրեց Արևմուտքի «ինքնաատելության քաղաքականության» և «միգրանտների զանգվածային ներխուժման» վրա։
Նովակի մահը բուռն բանավեճ է առաջացրել Մեծ Բրիտանիայում ոստիկանության վերաբերյալ, որը սկսվել է վերջերս հրապարակված տեսախցիկի կադրերից, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես են ոստիկանները ձեռնաշղթաներ հագցնում դեռահասին, այն բանից հետո, երբ նրա մարդասպան Վիկրում Դիգվան նրան կեղծ մեղադրանք էր ներկայացրել ռասիզմի մեջ։
Դաունինգ սթրիթի ուրբաթ երեկոյան հայտարարության մեջ ասվում է, որ Նովակի ընտանիքը «չի ցանկանում, որ նրա մահը օգտագործվի հետագա պառակտում, ատելություն կամ լարվածություն ստեղծելու համար»։
Այս շաբաթվա սկզբին բռնի բողոքի ցույցեր սկսվեցին, երբ Նովակի մահվան մանրամասները բացահայտվեցին և առաջացրին պնդումներ, որ Մեծ Բրիտանիան ունի «երկաստիճան» արդարադատության համակարգ, որը կողմնակալ է սպիտակամորթների նկատմամբ։
23-ամյա սիկհ Դիգվան, որը դանակով դանակահարել էր Նովակին, որը, ինչպես պնդում էր, կրում էր կրոնական պատճառներով, երկուշաբթի օրը դատապարտվել է ցմահ ազատազրկման։
Ուրբաթ օրվա իր գրառման մեջ Վենսը գրել է, որ «Հենրի Նովակը մահացել է այնպես, ինչպես մահանում է քաղաքակրթությունը՝ լքված, իշխանությունների կողմից ձեռնաշղթաներով… Նրա սպանությունը նույնքան ողբերգական է, որքան զայրացնող»։
Reform UK-ի առաջնորդ Նայջել Ֆարաժը, որը քննադատության է ենթարկվել հանրությանը Նովակի մահվանը «մաքուր, սառը զայրույթով» արձագանքելու կոչ անելու համար, առանց մեկնաբանության վերահրապարակել է Վենսի խոսքերը սոցիալական ցանցերում։
Շաբաթվա սկզբին Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերը մեղադրել է Իլոն Մասկին բրիտանական քաղաքականությանը միջամտելու մեջ, այն բանից հետո, երբ X սոցիալական մեդիա հարթակի սեփականատերը բազմաթիվ մեկնաբանություններ է հրապարակել Նովակի մահվան մասին։
Բաց մի թողեք
Պատրաստ են ցանկացած պահի վերսկսել պատերազմը
Պուտինն ու Զելենսկին պետք է ինքնուրույն լուծեն իրենց խնդիրները, ես եմ նրանց հասցրել այս կետին․ Թրամփ
Միջանկյալ ընտրություններ. Պիչերոնոն կմնա պաշտոնում՝ չնայած սոցիալիստների կողմից հրաժարական տալու ճնշմանը