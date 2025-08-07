07/08/2025

Վերին Խոտանան ճանապարհին 24 տոննա սենդվիչ-բլոկներով բարձված բեռնատարը կողաշրջվել է. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 07/08/2025 1 min read

Այսօր՝ օգոստոսի 6-ին, խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Սյունիքի մարզում։

Ժամը 13:20-ի սահմաններում Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի, 57-ամյա Գաբալու Հոսենգոլը, իր վարած «Scania» մակնիշի բեռնատարով, Վերին Խոտանան շրջանցող ավտոճանապարհին կողաշրջվել է։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով, ըստ նախնական տեղեկությունների, բարեբախտաբար տուժածներ չկան։

Վարորդը ենթարկվել է սթափության փորձաքննության՝ եղել է սթափ։ Ավտոմեքենան բարձված է եղել սենդվիչ-բլոկներով՝ մոտ 24 տոննա։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Խոշոր հրդեհ․հրշեջները տարհանել են 7 քաղաքացու, 6-ին՝ քաղաքացիական ավտոզամբյուղի կիրառմամբ՝ 3-ը երեխաներ են. Լուսանկար

06/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կոտայքի մարզում կանխվել է քաղաքացու ինքնասպшնության փորձը

06/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրդեհ՝ «Ծիրան» սուպերմարկետում և Աբովյանի եկեղեցու հետնամասում, որտեղ Էդ․ Բաբայանի առանձնատունն է

05/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստան է ժամանելու ֆուտբոլի գերաստղ Ռոնալդուն … Լուսանկարներից դատելով` խաղը անցնելու է կարտոֆիլի դաշտերում. Սերգեյ Ջանջոյան

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանը՝ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի աջակցությամբ, փորձում է գործարկել այսպես կոչված «Զանգեզուրի միջանցքը». Իրանի խորհրդարանի անդամ

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լիբանանը մտնում է նոր պատերազմի մեջ, ինչ սպասել տարածաշրջանում

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուշադիր կարդացեք, թե ինչ են մատուցում մեր երեխաներին ԿԳԲ-ի մնացուկային գործակալական ցանցի ներկայացուցիչները․ Դեմոյան

07/08/2025 infomitk@gmail.com