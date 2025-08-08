Փաշինյանն ու Ալիևը պաշտոնապես խաղաղություն կկնքեն Սպիտակ տանը. Թրամփ

Վաղը նախագահ Ալիևը և վարչապետ Փաշինյանը կմիանան ինձ Սպիտակ տանը՝ պաշտոնական խաղաղության ստորագրման արարողության համար, գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը:
«Ես հպարտ եմ այս քաջ առաջնորդներով, որոնք ճիշտ որոշում են կայացրել Հայաստանի և Ադրբեջանի հիանալի ժողովուրդների համար։ Դա լինելու է պատմական օր Հայաստանի, Ադրբեջանի, Միացյալ Նահանգների և աշխարհի համար»,-գրել է նա։
