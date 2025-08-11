11/08/2025

ՀՀ-ի և Ադրբեջանի միջև ստորագրված հռչակագիրը կքննարկվի Թուրքիայի նախարարների կաբինետում. Էրդողանը ևս կմասնակցի

Թուրքիայի նախագահի նստավայրում տեղի կունենա նախարարների կաբինետի նիստ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի նախագահությամբ, որի օրակարգում է նաև Վաշինգտոնում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ստորագրված համատեղ հռչակագրի քննարկումը։

Թուրքական Anadolu գործակալության հաղորդմամբ՝ Անկարան գոհ է խաղաղության ուղղությամբ արձանագրված առաջընթացից։

Նշվում է, որ կանցկացվեն խորհրդակցություններ՝ տարածաշրջանում հետագա կայունության ապահովման կարևորության վերաբերյալ։

