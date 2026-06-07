Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը կոչ է անում ազգային հաշտեցման Իսպանիայում իր առաջին օրը

Հունիսի 6-ին, շաբաթ օրը, Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը ոտք դրեց իսպանական հողի վրա՝ ավարտելով տասնհինգ տարվա պապական բացակայությունը։ Մադրիդում նրան դիմավորեց ավելի քան 130,000 մարդ, որտեղ նա զգուշացրեց պատրաստի գաղափարախոսություններից և կոչ արեց հաշտեցման։
Ադոլֆո Սուարես Մադրիդ-Բարախաս օդանավակայան ժամանումը առավոտյան ժամը տասից կեսից կարճ ժամանակ անց նշանավորեց մինչև հունիսի 12-ը տևող ուղևորության պաշտոնական մեկնարկը, որը կներառի Մադրիդը, Բարսելոնան, Գրան Կանարիան և Տեներիֆեն։
Սա Լևոն XIV-ի առաջին առաքելական այցն է Իսպանիա՝ 2025 թվականի մայիսի 8-ին պապ ընտրվելուց ի վեր, և առաջինը որևէ պապի կողմից երկիր տասնհինգ տարվա ընթացքում, քանի որ Բենեդիկտոս XVI-ը մասնակցել է 2011 թվականին Երիտասարդության համաշխարհային օրվան։
Ֆելիպե VI թագավորը և թագուհի Լետիցիան պապին դիմավորեցին օդանավակայանի թռիչքուղում։ Այնտեղից դեպի Թագավորական պալատ տանող ուղևորությունը տասնյակ հազարավոր մարդկանց դուրս բերեց քաղաքի կենտրոնի փողոցներ։
Կառավարական պատվիրակության տվյալների համաձայն՝ մոտ 130,000 մարդ էր հավաքվել Թագավորական պալատի և Նունցիատուրայի միջև ընկած տարածքում՝ դիտելու պապական շարժակազմի անցումը, որը դանդաղ արագությամբ անցնում էր Իսպանիայի հրապարակով, Պրինսեսա փողոցով և Կոլոն հրապարակով, որպեսզի պապը կարողանար ողջունել հավատացյալներին։
Պաշտոնական ընդունելությունը նշանավորվեց որոշ նշանակալի բացակայություններով։ Նախկին վարչապետ Խոսե Լուիս Ռոդրիգես Սապատերոն հրաժարվեց մասնակցել, ինչպես նաև բասկ լեհենդակարին Իմանոլ Պրադալեսը և խորհրդարանում ներկայացված կուսակցությունների մեծ մասի պատգամավորները։
Մասնակիցների թվում էին նախկին վարչապետներ Ֆելիպե Գոնսալեսը, Խոսե Մարիա Ազնարը և Մարիանո Ռախոյը, ինչպես նաև Ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Ալբերտո Նունյես Ֆեյխոոն և Vox-ի առաջնորդ Սանտյագո Աբասկալը։ Աբասկալը, իր հերթին, այցն օգտագործեց վարչապետ Պեդրո Սանչեսին քննադատելու համար, որին նա մեղադրեց իր կերպարը «սպիտակեցնելու» փորձի մեջ՝ պապի ստվերում։
Ելույթը. խաղաղություն, բարդություն և ուղերձ բևեռացման վերաբերյալ
Իսպանիայում իր առաջին պաշտոնական ելույթում Լևոն XIV-ը խուսափեց հեշտ, վերնագրերը գրավող ոճային արտահայտություններից և փոխարենը ընտրեց խորհրդածական տոն, որը չէր խուսափում անհարմար հարցերից: Նա գովաբանեց Իսպանիայի պատմական գործունեությունը որպես մշակույթների և կրոնների հանդիպման վայր՝ որպես համակեցության օրինակներ մեջբերելով Ալֆոնսո X-ի թարգմանիչների դպրոցը և այնպիսի քաղաքներ, ինչպիսիք են Կորդովան և Տոլեդոն:
Այնուհետև, առանց որևէ մեկի անունը նշելու, նա ուղղակի նախազգուշացում տվեց. «Ես բոլորին, ճշմարտության սիրո համար, հրավիրում եմ հրաժարվել ձեր սոցիալական իրականության և դրա պատմության բաժանարար, բևեռացնող պատմություններից և անցնել բարդության արդյունավետ գնահատմանը անպտուղ պարզեցումներից»:
Նա նաև շնորհակալություն հայտնեց Իսպանիային միջազգային հակամարտությունների վերաբերյալ իր դիրքորոշման համար: Այցելության ծրագիրը ներառում է 21 միջոցառում վեց օրվա ընթացքում չորս վայրերում, բայց Թագավորական պալատում այս առաջին ելույթն արդեն իսկ սահմանել է սպասվողի տոնը՝ Հռոմի պապ, որը պատրաստ է բացահայտ խոսել միջազգային քաղաքականության մասին:
Նա գովաբանեց Իսպանիայի հանձնառությունը միջազգային իրավունքին և բազմակողմանիությանը, ինչը շատերը մեկնաբանեցին որպես Իսպանիայի դիրքորոշման անուղղակի հավանություն Գազայի, Ուկրաինայի և միգրանտների ընդունման հարցում։
Իր հերթին, Ֆիլիպ VI-ը ավելի բացահայտ էր, քան սովորաբար, Եկեղեցու ներսում բռնության թեմայի վերաբերյալ՝ ընդգծելով զոհերին փոխհատուցման և աջակցության անհրաժեշտությունը, առաջին հերթին, երբ թագավորը հարցը այդքան ուղղակիորեն քննարկեց Հռոմի պապի առջև։
Բռնություն, սոցիալական օրակարգ և առջևում սպասվողը
Վատիկանը վերջապես հաստատեց, որ Լևոն XIV-ը կհանդիպի Եկեղեցու անդամների կողմից կատարված սեռական բռնության զոհերի հետ Իսպանիայում գտնվելու ընթացքում, չնայած առանց ամսաթվերի կամ վայրերի նշման, պաշտոնական ծրագրում նման հանդիպումների սկզբնական բացակայության վերաբերյալ քննադատությունից հետո։
Մի քանի ասոցիացիաներ պնդել են, որ սա չպետք է լինի խորհրդանշական ժեստ, այլ իրական հանձնառություն։ «Մենք չենք ուզում լուսանկարվել Հռոմի պապի հետ. մենք ուզում ենք իրավունքներ և փոխհատուցում բոլոր զոհերի համար», – ամփոփեցին նրանք համատեղ հայտարարության մեջ։
Այսօր կեսօրին Հռոմի պապը կայցելի «Cáritas Madrid»-ի կողմից ղեկավարվող «Cedia» կենտրոն, որտեղ նա ժամանակ կանցկացնի անօթևանների հետ, նախքան Լիմայի հրապարակում առաջին խոշոր զանգվածային հավաքը, որին գրանցվել է ավելի քան 240,000 երիտասարդ։ Երկուշաբթի, 8-ին նա ելույթ կունենա «Cortes Generales»-ում, ինչը աննախադեպ իրադարձություն է Իսպանիայի խորհրդարանական պատմության մեջ։
Այնուհետև նա կմեկնի Բարսելոնա, որտեղ պատարագ կմատուցի Սագրադա Ֆամիլիայում և կբացի «Torre de Jesucristo»-ն, որը Գաուդիի բազիլիկան կդարձնի աշխարհի ամենաբարձր կրոնական կառույցը։ Այցելությունը կավարտվի Կանարյան կղզիներում, որտեղ Լևոն XIV-ը կայցելի Գրան Կանարիայում և Թեներիֆեում գտնվող միգրանտների ընդունման կենտրոններ, ինչը համարվում է իր նախորդ Ֆրանցիսկոսի կողմից որդեգրված մոտեցման շարունակությունը։
Իսպանիայի եպիսկոպոսների համաժողովի գնահատականների համաձայն՝ ուղևորությունը ենթադրում է մոտ 25 միլիոն եվրոյի ծախս, չնայած տնտեսական շահույթը կարող է գերազանցել 150 միլիոնը: Booking.com-ի նման ամրագրման հարթակները արդեն գրանցել են Բարսելոնայում կացարանների որոնումների 52% և Մադրիդում՝ 46% աճ:
Բաց մի թողեք
Չեռնոգորիան՝ Բալկանների թխվածքաբլիթը. «Եթե քեզ դուր է գալիս, ավելին ես վերցնում», – ասում է վարչապետը
Լեհ և ուկրաինացի պաշտոնյաները հանդիպում են Վարշավայում՝ «UPA» զորամասի անվանակոչման շուրջ լարվածության աճի պայմաններում
Ուկրաինան լայնածավալ անօդաչու թռչող սարքերի հարձակում է սկսել Պուտինի և Շրյոդերի հանդիպման ժամանակ