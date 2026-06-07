Լեհ և ուկրաինացի պաշտոնյաները հանդիպում են Վարշավայում՝ «UPA» զորամասի անվանակոչման շուրջ լարվածության աճի պայմաններում

Ուկրաինացիները համարում են, որ Ուկրաինական ապստամբական բանակը (UPA) իրենց անկախության հիմնական հենասյունն է, մինչդեռ Վարշավան մեղադրում է այն 1943-45 թվականներին լեհերի դեմ «ցեղասպանություն» իրականացնելու մեջ։
Լեհաստանի փոխվարչապետ և պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը շաբաթ օրը Վարշավայում հանդիպել է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Կիրիլո Բուդանովի հետ՝ քննարկելու Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի կողմից զորամասը «UPA-ի հերոսներ» անվանելու որոշումը։
Հանդիպումից հետո փոխվարչապետ Կոսինյակ-Կամիշը X-ում գրառման մեջ գրել է, որ «Լեհաստանը և Ուկրաինան գործընկերներ են, երբ խոսքը վերաբերում է անվտանգությանը։ Բայց երբ խոսքը վերաբերում է պատմությանը, մենք պետք է միմյանց ճշմարտությունը ասենք»։
«Այսօր, նախագահ Զելենսկիի գրասենյակի ղեկավար, գեներալ Կիրիլո Բուդանովի հետ հանդիպման ժամանակ, ես հստակորեն ներկայացրեցի Լեհաստանի ակնկալիքները զորամասերից մեկը ՈւԺԿ անունով անվանակոչելու որոշման վերաբերյալ: Վոլինիայի զոհերի հիշատակը քննարկման ենթակա չէ: Կան սահմաններ, որոնք չպետք է հատել», – գրել է նա։
Հոդվածի հրապարակման պահին Կիևը հայտարարություն չէր արել բանակցությունների վերաբերյալ։
Ուկրաինացի և լեհ քաղաքական գործիչների միջև հանդիպումների շարքը տեղի է ունեցել նախագահ Կարոլ Նավրոցկիի կողմից հայտարարված որոշումից հետո, որով նա հայտարարել էր Զելենսկիին Վարշավայի բարձրագույն պարգևը՝ «Սպիտակ արծվի» շքանշանից զրկելու մտադրության մասին։
Նավրոցկին որոշել է այս քայլը կատարել այն բանից հետո, երբ Զելենսկին հայտարարեց Անկախ հատուկ գործողությունների կենտրոնի ստորաբաժանմանը շնորհված նոր անվանման մասին։
Զելենսկին ասում է, որ այս քայլը նպատակ ունի «վերականգնել ազգային բանակի պատմական ավանդույթները» և ճանաչել ստորաբաժանումը Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության և անկախության պաշտպանության ժամանակ առաջադրանքներ կատարելու համար։
Ուկրաինայի նախագահը 2023 թվականին նախկին նախագահ Անջեյ Դուդայից ստացել է «Սպիտակ Արծվի» շքանշան՝ «Վարշավայի և Կիևի միջև բարեկամական և համապարփակ հարաբերությունների խորացման գործում ունեցած ներդրման» համար։
Դուդան Զելենսկիին պարգևատրել է նաև Եվրոպայում ժողովրդավարության, խաղաղության և անվտանգության աջակցության երկկողմ համագործակցությունը խթանելու, ինչպես նաև «մարդու անօտարելի իրավունքների պաշտպանության» գործում նրա անսասանության համար։
Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը նույնպես ուրբաթ օրը մեկնաբանել է այս հարցը՝ նշելով. «Այդ անհաջող քայլից, մասնավորապես՝ Ուկրաինայի նախագահի կողմից ուկրաինական զորամասին UPA անունը տալու որոշումից հետո, նախագահ Կարոլ Նավրոցկիի արձագանքը հասկանալի էր»։
«Ես առաջարկեցի ուկրաինական կողմին, որ լուծում փնտրի։ Դա այս խնդիրը բերեց իր վրա», – ասաց Տուսկը։
«Ես առաջարկեցի ուկրաինական կողմին, որ նրանք լուրջ վերաբերվեն վստահության այս ճգնաժամին, երբ խոսքը վերաբերում է պատմական հույզերին։ Երկու քաղաքական էլիտաների՝ ուկրաինականի և լեհականի, դերն է հոգ տանել միմյանց զգայունության մասին», – հավելեց նա։
Այս շաբաթվա սկզբին Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհան կոչ արեց Լեհաստանին երկխոսության և ավելի ամուր հարաբերությունների համար՝ ի պատասխան աճող լարվածության։
«Ուկրաինայի և Լեհաստանի միջև լարվածության սրումը ո՛չ ուկրաինացիներին է օգուտ տալիս, ո՛չ էլ լեհերին», – ընդգծեց Սիբիհան։
«Գրեթե երկու տարի մենք աստիճանաբար վերականգնում ենք կառուցողական երկխոսությունը։ Մենք վերացրել ենք որոնումներն ու արտաշիրիմումները։ Արժանապատվորեն և քրիստոնեական ավանդույթներին համապատասխան՝ մենք մի քանի վայրերում վերաթաղել ենք զոհերին», – հավելեց ուկրաինացի նախարարը։
Նա նաև ընդգծեց, որ ստորաբաժանմանը «ՀՄԱ հերոսներ» անվանումը տալը նախաձեռնել են ուկրաինացի զինվորները, ովքեր «չունեին նույնիսկ ամենափոքր հակալեհական մտադրությունները»։
Կիևը բանակցություններ է խնդրում
Լեհաստանի մայրաքաղաքում նախագահ Զելենսկու գրասենյակի ղեկավարի և կառավարության անդամների միջև հանդիպումները շարունակվում են ևս մեկ օր։
Ուրբաթ օրը Բուդանովը հանդիպեց փոխարտգործնախարար Մարցին Բոսացկիի հետ, որը, ըստ Վարշավայի, կազմակերպվել է Կիևի խնդրանքով։
Պատմական քաղաքականությունը և ՀՄԱ-ի շուրջ վեճերը պարբերաբար ի հայտ են գալիս լեհ-ուկրաինական հարաբերություններում։
Ուկրաինական ապստամբական բանակը (ՈՒԱԲ) զինված կազմավորում էր, որը գործել է 1942-1949 թվականներին։
Լեհաստանը կարծում է, որ ՈւԱԲ-ն պատասխանատու է Վոլհինիայում և Արևելյան Գալիցիայում լեհական բնակչության ցեղասպանության համար 1943-1945 թվականներին։ Ազգային հիշողության ինստիտուտի (ԱՀԻ) և լեհ պատմաբանների գնահատականների համաձայն՝ ՈւԱԲ-ի հետ կապված գործողությունների ժամանակ զոհվել է մոտ 100,000-ից 120,000 լեհ։
Ուկրաինացի պատմաբաններն ու քաղաքական գործիչները այս իրադարձությունները համարում են երկկողմանի պատերազմական հակամարտության մաս և վիճարկում են Լեհաստանի կողմից օգտագործվող և Լեհաստանի Սեյմի և Սենատի բանաձևերում հաստատված «ցեղասպանություն» դասակարգումը։
Ուկրաինական հասարակական կարծիքում ՈւՄԱ-ն համարվում է Ուկրաինայի անկախության համար հերոսական մարտիկների խումբ, որը դեմ է բոլոր օկուպանտներին։
Սակայն, պատմական հարցերի շուրջ կրկնվող լարվածությանը չնայած, Լեհաստանը ակտիվորեն աջակցել է Ուկրաինային Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժման առաջին օրերից ի վեր և շարունակում է մնալ Կիևի հիմնական դաշնակիցներից մեկը՝ Մոսկվայի զորքերին հետ մղելու և հետ մղելու ջանքերում։
Բաց մի թողեք
Չեռնոգորիան՝ Բալկանների թխվածքաբլիթը. «Եթե քեզ դուր է գալիս, ավելին ես վերցնում», – ասում է վարչապետը
Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը կոչ է անում ազգային հաշտեցման Իսպանիայում իր առաջին օրը
Ուկրաինան լայնածավալ անօդաչու թռչող սարքերի հարձակում է սկսել Պուտինի և Շրյոդերի հանդիպման ժամանակ