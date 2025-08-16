16/08/2025

Պուտինը պшտերազմը դադարեցնելու մտադրություն չունի. Կալլաս

infomitk@gmail.com 16/08/2025 1 min read

ԵՄ արտաքին գործերի գերագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ձգձգում է բանակցությունները և մոտ ապագայում պատերազմը դադարեցնելու մտադրություն չունի։

«Պուտինը շարունակում է ձգձգել բանակցությունները և հույս ունի անպատիժ մնալ։ Նա լքել է Անքորիջը՝ առանց որևէ պարտավորություն ստանձնելու դադարեցնել սպանությունները։ ԱՄՆ-ն ի վիճակի է Ռուսաստանին ստիպել լուրջ բանակցություններ վարել, և ԵՄ-ն կաշխատի Վաշինգտոնի և Կիևի հետ՝ կայուն խաղաղություն ապահովելու համար։ Մոսկվան չի դադարեցնի պատերազմը, մինչև չհասկանա, որ չի կարող այն շարունակել», – գրել է Կալլասը X սոցիալական ցանցում։

Կալլասը հավելել է, որ Եվրոպան կշարունակի աջակցել Ուկրաինային, այդ թվում՝ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր՝ 19-րդ փաթեթի միջոցով։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կանգնած էիր ինչպես պատանի երկրպագու. Շվարցենեգերը քննադատել է Թրամփին՝ Պուտինի հետ ունեցած հանդիպումից հետո

16/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մակրոնը հայտարարություն է տարածել՝ անդրադառնալով Թրամփի և Պուտինի հանդիպմանը

16/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հանդիպումը Ալյասկայում առաջընթաց է, բայց ՌԴ-ն և Նահանգները դեռ երկար ճանապարհ ունեն անցնելու. Ռուբիո

16/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օգոստոսի 17-ի աստղագուշակ․ Շատ հետաքրքիր բաներ տեղի կունենան

16/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Խաղաղության» պայմանագրի իշխանությունների հեքիաթի մասին հերթական ապացույցը. Լուսանկար․ Թաթոյան

16/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինը պшտերազմը դադարեցնելու մտադրություն չունի. Կալլաս

16/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վահան Հովհաննիսյանի կյանքի վեպը․ «Մայրամուտ, որը հարկավոր է կասեցնել»

16/08/2025 infomitk@gmail.com