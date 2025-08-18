Զելենսկին կարող է անմիջապես դադարեցնել պատերազմը Ռուսաստանի հետ, եթե ուզենա. Թրամփի գրառումը. Նա ժամանել է Վաշինգտոն

Ուկրաինայի նախագահ Վ. Զելենսկու՝ Վաշինգտոն այցին ընդառաջ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մի քանի գրառումներ է արել սոցիալական ցանցի իր էջում։ Դրանցից տեղեկանում ենք, որ Զելենսկուց բացի ԱՄՆ են մեկնելու ԵՄ անդամ երկրների ղեկավարներ։
«Վաղը մեծ օր է Սպիտակ տանը։ Երբեք այսքան շատ եվրոպացի առաջնորդներ միաժամանակ չեն եղել։ Ինձ համար մեծ պատիվ է հյուրընկալել նրանց»,-գրել է նա։ Նախորդող գրառմամբ, Թրամփը նշել է՝ Զելենսկին կարող է անմիջապես դադարեցնել պատերազմը Ռուսաստանի հետ, եթե ուզենա. «Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին կարող է գրեթե անմիջապես դադարեցնել պատերազմը Ռուսաստանի հետ, եթե ցանկանա, կամ էլ նա կարող է շարունակել պատերազմը։
Հիշեք, թե ինչպես սկսեց այս ամենը։ Օբամայի տված Ղրիմի վերադարձ (12 տարի առաջ առանց մեկ կրակոցի!) չի լինի և չի լինի Ուկրաինայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին: Որոշ բաներ երբեք չեն փոխվում»։
Սպիտակ տան տեղեկացմամբ, Թրամփ-Զելենսկի հանդիպումը տեղի կունենա այսօր երևանյան ժամանակով ժամը 21:15-ին։ Նախատեսված է, որ մեկ ժամ անց կավարտվի, իսկ ժամը 23:00-ին կմեկնարկի ԱՄՆ նախագահի և եվրոպական առաջնորդների հանդիպումը։
Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին ժամանել է Վաշինգտոն, որտեղ այսօր կկայանա նրա հանդիպումը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ: Դրան կմասնակցեն նաև եվրոպացի առաջնորդները։
Telegram-ի հաղորդագրության մեջ Զելենսկին շնորհակալություն է հայտնել Թրամփին հրավերի համար և հայտարարել պատերազմը հնարավորինս արագ ավարտելու ցանկության մասին: Նրա խոսքով ՝ առաջին հերթին դա պետք է անի Ռուսաստան։
«Մենք բոլորս հավասարապես ցանկանում ենք արագ և հուսալիորեն ավարտել այս պատերազմը։ Եվ խաղաղությունը պետք է երկարատև լինի: Ոչ այնպես, ինչպես տարիներ առաջ էր, երբ Ուկրաինային ստիպեցին հանձնել Ղրիմը և մեր Արևելքի մի մասը՝ Դոնբասի մի մասը, իսկ Պուտինը դա օգտագործեց պարզապես որպես պլացդարմ նոր հարձակման համար։ Կամ երբ 1994-ին Ուկրաինային տվեցին իբր «անվտանգության երաշխիքներ», բայց դա չաշխատեց»,- գրել է Զելենսկին։ Զելենսկին նշել է, որ Ռուսաստանը պետք է ավարտի այդ պատերազմը, որն ինքն էլ սկսել է։ «Եվ ես հույս ունեմ, որ Ամերիկայի, մեր եվրոպացի բարեկամների հետ մեր համատեղ ուժը Ռուսաստանին կպարտադրի իրական խաղաղություն։ Շնորհակալություն!»,- հավելել է Ուկրաինայի առաջնորդը։
