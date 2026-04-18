Մոսկվան ռմբակոծում է Ուկրաինան, մինչդեռ Կիևը թիրախավորում է ռուսական նավթային օբյեկտները

Ուկրաինան շաբաթ օրը հարվածել է Ռուսաստանի խորքում գտնվող երկու նավթավերամշակման գործարանների և հետ մղել գիշերային անօդաչու թռչող սարքերի զանգվածային ռմբակոծությունը։
Շաբաթ առավոտյան վաղ ժամերին անօդաչու թռչող սարքերը հարվածել են Ռուսաստանի Սամարայի մարզում գտնվող Նովոկույբիշևսկի նավթավերամշակման գործարանին, ինչը մեծ հրդեհ է առաջացրել, որը տեսանելի է սոցիալական ցանցերում տարածված տեսանյութերում։
Տեղի բնակիչները հայտնել են, որ պայթյուններ են լսվել քաղաքի արևելյան և հյուսիսային մասերում։
Կառույցը Ռուսաստանի էներգետիկ ենթակառուցվածքների կարևոր հանգույց է, որը տարեկան մշակում է 8.8 միլիոն տոննա հում նավթ և արտադրում է ավելի քան 20 տեսակի առևտրային արտադրանք, որոնք օգտագործվում են ռուսական ուժերին աջակցելու համար։
Ժամեր անց երկրորդ անօդաչու թռչող սարքը հարվածել է Սիզրանի նավթավերամշակման գործարանին, որը նույնպես գտնվում է Սամարայի մարզում, կադրերում երևում է հրդեհի բռնկում պահեստային բաքի մոտ, որտեղ պահվում են ինչպես հում նավթ, այնպես էլ պատրաստի նավթամթերք՝ բաշխումից առաջ։
Սիզրանի օբյեկտը վառելիք է մատակարարում Ռուսաստանի ներքին շուկային, գետային լոգիստիկ ցանցին և արտահանման խողովակաշարային համակարգին, իսկ Նովոռոսիյսկ նավահանգիստը ծառայում է որպես արտաքին բեռնափոխադրման հիմնական հանգույց։
Առանձին անօդաչու սարքերի հարձակումը գիշերը թիրախավորել է նաև Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասի Տիխորեցկի արդյունաբերական օբյեկտը, ինչը հանգեցրել է ևս մեկ հրդեհի, որը վերահսկողության տակ վերցնելու համար պահանջվել է ավելի քան 200 հրշեջ և տասնյակ հրշեջ տեխնիկա։
Միևնույն ժամանակ, Ռուսաստանը ապրիլի 17-ի երեկոյից ի վեր Ուկրաինայի վրա է ուղարկել 219 անօդաչու սարք, որոնցից 190-ը, այդ թվում՝ «Շահեդ» թափառող զինամթերքը և այլ տեսակի սարքերը, ոչնչացրել կամ խցանել է երկրի հյուսիսում, հարավում և արևելքում։ Մնացած 28 անօդաչու սարքերը գրանցել են հարվածներ 17 վայրերում, իսկ խփված անօդաչու սարքերի բեկորները ընկել են ևս ինը վայրերում։
Ինքնաթիռներ, հրթիռային ստորաբաժանումներ, էլեկտրոնային պատերազմի համակարգեր և շարժական կրակային խմբեր են տեղակայվել պաշտպանության ջանքերում, իսկ որոշ անօդաչու թռչող սարքեր դեռևս օդում են առավոտյան հաղորդագրության դրությամբ։
Ռուսական նավթ վաճառքի համար
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը ուրբաթ օրը մեկ ամսվա պատժամիջոցներից ազատում է տվել, որը թույլ է տալիս վաճառել ծովում գտնվող ռուսական նավթ և նավթամթերք, երկարաձգելով ավելի վաղ ձեռնարկված քայլը՝ մեղմելու էներգակիրների գների աճը։
Ֆինանսների նախարարության կողմից տրված լիցենզիան ստացվել է ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթի կողմից արված հայտարարությունից երկու օր անց, որ Վաշինգտոնը չի երկարաձգի ազատումը։
Վերջին քայլը թույլ է տալիս գնել նավթ և նավթամթերք, որոնք բեռնվել են ցանկացած նավի վրա այս ուրբաթ օրվանից։
Այն երկարաձգում է պատժամիջոցների ավելի վաղ մեղմացումը, որը լրացել էր ապրիլի 11-ին։
Երկու միջոցառումներն էլ նպատակ ունեին մեղմել Իրանի դեմ ԱՄՆ-Իսրայել պատերազմից առաջացած համաշխարհային մատակարարման ցնցումները։
Լիտվայում սկսվել է Ռուսաստան պայթուցիկ ծանրոցներ ուղարկելու մեջ մեղադրվող հինգ տղամարդկանց դատավարությունը
Սոցիալիստ առաջնորդ Գարսիան կոչ է անում «երկաթե ձեռք» գործադրել Թրամփի վրա
Եվրամիությունը Հունգարիան դիտարկելու է որպես Կենտրոնական Ասիայի հետ «կապող օղակ»