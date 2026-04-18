Ուկրաինա. զինված անձը կրակ է բացել Կիևում՝ սպանելով մի քանի մարդու, ասել է քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն

Շաբաթ օրը Կիևում զինված անձը կրակ է բացել մարդկանց վրա՝ սպանելով «մի քանի» մարդու և վիրավորելով ուրիշներին, ասել է Ուկրաինայի մայրաքաղաքի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն՝ հավելելով, որ հարձակվողը դեռևս ազատության մեջ է։
Տղամարդուն ձերբակալելու հատուկ գործողությունը ներկայումս շարունակվում է։
Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևի Գոլոսիևսկի շրջանում տեղի ունեցած կրակոցների հետևանքով զոհվել է առնվազն հինգ մարդ, որոնց պատանդ են վերցրել, իսկ մեկ երեխա վիրավորվել է։
«Բժիշկները նրան տեղափոխում են հիվանդանոց։ Վիրավոր չափահասներին տեղում զննում և օգնություն են ցուցաբերում», – գրել է Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն։
«Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Իգոր Կլիմենկոն հենց նոր հայտնեց, որ Կիևում խաղաղ բնակիչների վրա կրակ բացած հարձակվողը վերացվել է», – X-ում գրել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
«Բոլոր հանգամանքները պարզվում են։ Այս պահին հաստատվել է 5 մարդու մահը։ Ցավակցում եմ նրանց ընտանիքներին և սիրելիներին։ Տասը մարդ հոսպիտալացված է վնասվածքներով և տրավմաներով։ Բոլորը ստանում են անհրաժեշտ օգնությունը։ Չորս պատանդ ազատ են արձակվել», – ասել է նախագահը։
Ուկրաինայի գլխավոր դատախազը հայտարարել է, որ կրակողը 58-ամյա մոսկվացի է։ Ուկրաինական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ նա ստացել է Ուկրաինայի քաղաքացիություն և նախկինում բնակվել է Դոնեցկի մարզի Բախմուտ քաղաքում, նախքան Կիևի Գոլոսիևսկի շրջան տեղափոխվելը։
