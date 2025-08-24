25/08/2025

Ծաղրում է կրոնն ու խաչը. մի շարք հայտնիներ պահանջում են չեղարկել Սեվդալիզայի ելույթը Հայաստանում. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 24/08/2025

Մի շարք հայտնիներ ու բլոգերներ կոչ են անում «Կոկա կոլա ֆեստ»-ի կազմակերպիչներին չեղարկել «սրբապիղծ» տեսահոլովակով հայտնի Sevdaliza-ի ելույթը Հայաստանում:

Հոլանդացի փոփ-երգչուհի Սեվդա Ալիզադեն՝ Sevdaliza-ն ունի իրանական և ադրբեջանական ծագում, իսկ նրա հայտնի տեսահոլովակը համարվում է ծաղրանք քրիստոնյաներին։

Նա ունի ոչ միայն նման տեսահոլովակ, այլև լուսանկարներ՝ ծաղրող հավատքը: Տեսահոլովակում Sevdaliza-ն էրոտիկ շարժումներով պարում է խաչի, վրա, ծաղրում Քրիստոսի մասնակությամբ հայտնի «Խորհրդավոր ընթրիք»-ի տեսարանը:

537582015_1832996494321069_7674046440535780641_n.jpg (97 KB)

