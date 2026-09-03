Կասանդրա Ուիլսոնը չի հեռացել։ Նա պարզապես փոխել է բեմը․ ջազ երգչուհին մահացել է. Լուսանկարներ, Տեսանյութեր

Կասանդրա Ուիլսոնը, որը հայտնի էր իր խորը, տրամադրային և ժանրային առումով փոփոխական կոնտրալտոյով, վերջին 40 տարիների ամենաազդեցիկ ամերիկացի ջազ վոկալիստներից մեկն էր։ Նա վերաիմաստավորեց ժամանակակից բլյուզի, ջազի և ֆոլկի սահմանները։
Ամերիկացի ջազ երգչուհի և երգահան Կասանդրա Ուիլսոնը մահացել է իր հայրենի Ջեքսոն քաղաքում, Միսիսիպի, 70 տարեկանում։
Երկակի «Գրեմմի» մրցանակի դափնեկիր վոկալիստը 2001 թվականին TIME ամսագրի կողմից անվանվել է «Ամերիկայի լավագույն երգչուհի» և առավել հայտնի էր իր յուրահատուկ և ժանրային առումով փոփոխական կոնտրալտոյով։ Նա վերաիմաստավորեց ավանդական բլյուզ-ջազի և ֆոլկի հնչյունների սահմանները և աշխատել է տարբեր ժանրերում, այդ թվում՝ փոփ, քանթրի և R&B։
«Խորը վշտով հայտարարում ենք «Գրեմմի» մրցանակի դափնեկիր և լեգենդար ջազ արտիստ Կասանդրա Ուիլսոնի մահվան մասին», – գրել է նրա մենեջեր Ռոբերտ Տորեն (ջազային ռադիոկայանի WBGO միջոցով)։ «Կասանդրա Ուիլսոնը խաղաղությամբ անցավ կյանքից տանը՝ շրջապատված ընտանիքի անդամներով, մտերիմ ընկերներով և իր մենեջերով։ Նրա ընտանիքը և մտերիմ ընկերները հարգանքով խնդրում են պահպանել անձնական կյանքը այս դժվարին ժամանակահատվածում, երբ սգում են նրա կորուստը»։
Մահվան պատճառը չի հրապարակվել։
Ջեքսոնի քաղաքապետ Ջոն Հորնը նույնպես հայտարարություն է տարածել. «Ջեքսոնը կորցրել է իր արտասովոր հարազատ դստերը, իսկ աշխարհը կորցրել է եզակի երաժշտական ձայն։ Կասանդրա Ուիլսոնը իր հետ տարել է Միսիսիպիի ձայնը, ոգին և պատմությունը, որտեղ էլ որ հասել է նրա երաժշտությունը։ Նա կառուցել է ուշագրավ կարիերա, որը հիմնված է ջազի, բլյուզի, գոսպելի, ֆոլկի և մեր նահանգի երաժշտական ինքնությունը ձևավորող բազմաթիվ ավանդույթների վրա»։
Նա հավելել է. «Նրա աշխատանքն ուներ բնավորության հազվագյուտ խորություն և խորը հասկացողություն այն մասին, թե ինչպես է երաժշտությունը շարժում մարդկանց, պատմում պատմություններ և կապում սերունդներին»։
Ինչպես Ջոն Բատիստն ասաց երեկվա ներածական խոսքում, Ուիլսոնը հնչում էր ինչպես հարավցի։
«Նա ուներ անսխալ վոկալ տոն, արտահայտություններ և նրա մոտեցումը՝ ֆոլկլորային, R&B և սփյուռքյան երաժշտությունը փորձարարական և ժողովրդական ժանրերի հետ համատեղելու, մեծ ազդեցություն է ունեցել ինձ վրա», – հավելել է Բատիստը։
Ուիլսոնը քննադատների գովասանքի արժանացավ 1988 թվականին իր երրորդ՝ «Blue Skies» ալբոմի համար, իսկ ավելի ուշ՝ 90-ականների սկզբին, պայմանագիր կնքեց Blue Note Records-ի հետ՝ բեկումնային հաջողությունների հասնելով այնպիսի ալբոմներով, ինչպիսիք են՝ «Blue Light ‘Til Dawn» (1993) և 1996 թվականի «New Moon Daughter» ալբոմները, որոնցից վերջինս արժանացավ Գրեմմի մրցանակի՝ «Լավագույն ջազ վոկալ կատարում» անվանակարգում: Նա իր երկրորդ Գրեմմին ստացավ 2009 թվականին՝ իր «Loverly» ալբոմի համար, որը ճանաչվեց որպես «Լավագույն ջազ վոկալ ալբոմ»:
Իր մենակատարային կարիերայի ընթացքում նա նաև մասնակցել է Սթիվ Քոլեմանի, Գրեգ Օբսիի ալբոմների և The Roots-ի երկու ալբոմների՝ «Do you Want More?!!!??!» և «Illadelph Halflife» ալբոմների ստեղծմանը, ինչպես նաև ձայնագրվել է այնպիսի արտիստների հետ, ինչպիսիք են Լյութեր Վանդրոսսը, Ռեջինա Քարթերը, Անժելիկ Կիջոն, Ջոն Լեջենդը, Ռավի Քոլթրեյնը և Count Basie Orchestra-ն: Նա նաև գլխավոր ձայնն էր Ուինթոն Մարսալիսի «Արյուն դաշտերում» օրատորիայում, որը դարձավ առաջին ջազային ստեղծագործությունը, որը 1997 թվականին արժանացավ Պուլիցերյան մրցանակի երաժշտության համար։
2015 թվականին Ուիլսոնը հատուկ համերգ տվեց հայտնի «Ապոլլո» թատրոնում՝ բլյուզ երգչուհի Բիլլի Հոլիդեյի 100-ամյակի առթիվ։ Նույն թվականին նա թողարկեց իր վերջին ստուդիական ալբոմը՝ «Coming Forth By Day», որը հարգանքի տուրք էր Հոլիդեյին։
Այնուհետև նա 2020 թվականին ստեղծեց «Դոպամին» անունով սուպերխումբ՝ Էլվիս Կոստելլոյի, DJ Premier-ի, T-Bone Burnett-ի և Նաթանիել Ռատելիֆի հետ միասին։
2022 թվականին Ուիլսոնը ստացավ Արվեստի ազգային հիմնադրամի ջազի վարպետի կրթաթոշակը, որը ԱՄՆ-ում ջազ երաժիշտներին շնորհվող ամենաբարձր պարգևներից մեկն է։
Հանգչիր խաղաղությամբ՝ Կասանդրա Ուիլսոն, 1955 – 2026
Երբ լռեց Կասանդրայի գիշերային ձայնը… Կան ձայներ, որոնք պարզապես չեն հնչում։ Նրանք ծնվում են գիշերվա մեջ, անցնում են ծխախոտի ծխով լցված ջազային ակումբների միջով, նստում դաշնամուրի սև ու սպիտակ ստեղների վրա, խառնվում կոնտրաբասի խորը շնչին ու դառնում հիշողություն։
Կասանդրա Ուիլսոնի ձայնն այդպիսին էր։ Նա չէր երգում այնպես, ինչպես մյուսները։ Նա կարծես խոսում էր երաժշտության հետ՝ ցածրաձայն, խորհրդավոր, երբեմն ցավոտ, երբեմն՝ վտանգավորորեն գեղեցիկ։
Նրա խորը կոնտրալտոն գալիս էր ոչ միայն կոկորդից. թվում էր՝ այն բարձրանում էր Միսիսիպիի մութ ջրերից, բլյուզի հին վերքերից, սև գիշերներից ու մարդկային հոգու այն անկյուններից, ուր բառերն այլևս անզոր են։
Այսօր այդ ձայնը լռեց։ Ընդամենը 70 տարեկանում …
Բայց արդյո՞ք կարող է մահանալ այնպիսի ձայն, որը մի ամբողջ գիշեր է իր մեջ պահում։ Արդյո՞ք կարելի է լռեցնել մի երգչուհու, որի յուրաքանչյուր նոտան ջազի սահմանները քանդում էր ու նոր աշխարհներ կառուցում։
Կասանդրան երբեք պարզապես ջազային երգչուհի չէր։ Նա ինքն էր ջազը՝ ազատ, անկանխատեսելի, մելանխոլիկ, անսահման ու երբեմն այնքան միայնակ, որքան վերջին այցելուն փակվող բարի անկյունում…
Այսօր ուզում եմ միացնել նրա երաժշտությունը, մի բաժակ գինի լցնել, անջատել բոլոր լույսերը և պարզապես լսել։
Լսել, թե ինչպես է գիշերը երգում։ Որովհետև Կասանդրա Ուիլսոնը չի հեռացել։ Նա պարզապես փոխել է բեմը։
Եվ հիմա, ինչ-որ հեռավոր, անտեսանելի ակումբում, որտեղ երբեք առավոտ չի բացվում, կոնտրաբասն արդեն նվագում է իր առաջին խորը նոտան… իսկ Կասանդրան նորից սկսում է երգել։
Սիմոն Սարգսյան
Բաց մի թողեք
Հայաստանում կանցկացվի «ԹԷԱՏՐՈՆ» կատարողական արվեստների միջազգային ֆրանկոֆոն փառատոնը
Այն հեռավոր գիշերը, որ երբեք չի ավարտվում … Այսօր Վիլիամ Սարոյանի ծննդյան օրն է
Լույսերի և մուգ ծաղիկների միջև. Հայկ Մելիքյանի հանդիպումը Ալեքսանդր Սկրյաբինի երաժշտական տիեզերքի հետ