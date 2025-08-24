25/08/2025

Մահացել է կինոռեժիսոր Արա Խանջյանը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 24/08/2025 1 min read

Հայաստանի կինոգործիչների միությունը տեղեկացրել է, որ կյանքից հեռացել է Արա Խանջյանը:

«Սիրելի մարդ, աննկարագրելի խորը մարդ, գիտակ, լուռ, համեստ, անպաթոս մարդ, ազատ մարդ ու ՄԱՐԴ ընդհանրապես։

Արայի անսպասելի կորուստը մեծ կորուստ էր հայ կինոյի, հայ մշակույթի համար։
Մեծ կորուստ էր մարդկանց երկրի համար։

Արան նվիրյալ մարդ էր։ Նվիրյալ գործին, ընտանիքին, ընկերներին, սիրելի երկրին։

Հոգիդ լույսերի մեջ, սիրելի ԱՐԱ ԽԱՆՋՅԱՆ»,- նշել են միությունից:

