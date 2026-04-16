Եվրոպական կինոարդյունաբերությունը մեղմ ուժ է, որը արժե սուբսիդավորել. Օսկարակիր պրոդյուսեր

«Եթե երեխա մեծացնելու համար մի գյուղ է պետք, ապա այս ֆիլմը նկարահանելու համար Եվրոպա է պետք եղել… Կինոարդյունաբերության հաջողության համար քաղաքական կամք է անհրաժեշտ»։
Օսկարակիր նորվեգական դրաման, որը ԵՄ գլխավոր կինոմրցանակի համար կարճ ցուցակում է, Եվրոպայի կինոարդյունաբերության համար ավելի մեծ քաղաքական աջակցության ուժեղ փաստարկներ է ներկայացնում։
ԵՄ մրցանակաբաշխությունից առաջ Euractiv-ը զրուցել է «Զգացմունքային արժեք» ֆիլմի պրոդյուսեր Մարիա Էկերհովդի հետ՝ հարցնելու, թե ինչպես է ֆիլմը հաջողություն ունեցել միջազգային կինովարձույթում և ինչպես կարող է Եվրոպան զարգացնել այնպիսի արդյունաբերություն, որն այսօր գրեթե չի տարբերվում դարի սկզբից։
«2000-ականների սկզբին [Նորվեգիայի իշխող] սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը շատ գիտակցված որոշում կայացրեց ավելի շատ աջակցել կինոյին», – բացատրում է Էկերհովդը։ «Նրանք ստեղծեցին կինոհիմնադրամ և կենտրոնացան արդյունաբերության պրոֆեսիոնալիզացիայի վրա, հատկապես ուշադրություն դարձնելով պրոդյուսերներին»։
Որոշումը ստեղծեց «կինոգործիչների մի սերունդ, որոնք իսկապես տաղանդավոր են և նկարահանել են ֆիլմեր, որոնք շատ լավ են հանդես գալիս միջազգային և Նորվեգիայի կինովարձույթում»։
Սակայն հեռուստատեսային արտադրության մեջ առաջնահերթությունների փոփոխությունը դժվարացրել է ֆիլմերի ֆինանսավորումը, ասում է Էկերհովդը: «Նորվեգերենի նման փոքր լեզվով պարզապես հնարավոր չէ կինոարտադրությունը պահպանել միայն առևտրային եկամուտներով»:
«Սենտիմենտալ արժեք» ֆիլմը ստացել է 4 միլիոն եվրո ԵՄ-ի «Ստեղծագործ Եվրոպա» MEDIA ծրագրի միջոցով և համատեղ արտադրվել է Ֆրանսիայի, Դանիայի, Գերմանիայի և Շվեդիայի գործընկերների հետ: «Եթե երեխա մեծացնելու համար անհրաժեշտ է մի ամբողջ գյուղ, ապա այս ֆիլմը նկարահանելու համար անհրաժեշտ է Եվրոպա», – ասաց նա արարողության ժամանակ:
Ֆիլմը պատմում է բաժանված ընտանիքի մասին, որը վերամիավորվում է, երբ դուստրը վերամիավորվում է իր օտարացած հոր հետ, որը մի ժամանակ հռչակավոր կինոգործիչ էր: Այն ուսումնասիրում է հիշողության և անցյալի ընտրությունների հետևանքների թեմաները, երբ երկու կերպարներն էլ բախվում են այն բանին, թե ով են դարձել և ինչ են կորցրել ճանապարհին:
«Մարդիկ կապ են հաստատում դրա հետ», – ասում է Էկերհովդը: «Մենք բոլորս նախևառաջ երեխաներ ենք: Մեզանից շատերը քույրեր կամ եղբայրներ են կամ ծնողներ: Խոսքը մարդ լինելու, ուրիշների հետ ապրելու և մեր ներսում կրած ամեն ինչի մասին է»:
ԵՄ արծաթե մեդալ էկրանի համար
Ուժեղ պատմողականությունը ցանկացած հաջողակ ֆիլմի բանալին է: Սակայն Էկերհովդը շեշտում է, որ «կինոարդյունաբերության կամ մշակութային արդյունաբերության հաջողության համար անհրաժեշտ է նաև քաղաքական կամք»։
ԵՄ-ի հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեի շրջանակներում Եվրոպական հանձնաժողովը առաջարկել է մոտ 8.6 միլիարդ եվրո մշակութային և ստեղծագործական արդյունաբերության համար՝ կրկնակի ավելի, քան ներկայումս տրամադրվող գումարը։
AgoraEU նոր ֆոնդը միավորում է երկու գործող ֆոնդեր՝ CreativeEurope-ը և Citizens, Equality, Rights, and Values (CERV) ծրագրերը։ Այնուամենայնիվ, ֆոնդի մեդիա բաղադրիչը կկիրառվի ինչպես կինոյի, այնպես էլ լրատվական ոլորտների միջև, ինչը մտահոգություններ է առաջացնում այն մասին, թե ինչպես է գումարը բաշխվելու այս ոլորտների միջև։
Ժամանակն ավելի զգայուն է, քանի որ կինոարդյունաբերության տնտեսությունը վերջին տարիներին կտրուկ փոխվել է։
«Netflix-ի նման խոշոր ստրիմերները սկզբում գումար են ներդրել սկանդինավյան արտադրությունների մեջ՝ ուռճացնելով բյուջեները և սպասումները», – ասաց Էկերհովդը։ Այնուհետև «նրանք դադարեցին դրամաներ նկարահանել, և դա ծանր անկում էր», հատկապես այն պատճառով, որ արտադրության ծախսերը շարունակում էին աճել։
ԵՄ-ի «Աուդիովիզուալ մեդիա ծառայությունների մասին» դիրեկտիվի համաձայն՝ երկրները կարող են պահանջել խոշոր հոսքային հարթակներից ներդրումներ կատարել տեղական արտադրության մեջ և իրենց կատալոգի 30%-ը հատկացնել եվրոպական ֆիլմերին կամ սերիալներին: Օրենքն այժմ վերանայվում է Հանձնաժողովի կողմից՝ ԱՄՆ ճնշման ներքո՝ մեղմացնելու իր հոսքային հսկաներին վերաբերող կանոնները:
Սա այնպիսի բանավեճ է, որը նույնիսկ ներառված է «Զգացմունքային արժեք» ֆիլմում, որտեղ մի տեսարանում մի կերպար նշում է, որ ռեժիսորի վերջին նախագիծը ֆինանսավորվում է Netflix-ի կողմից, ինչը կարճատև քննարկում է առաջացրել այն մասին, թե արդյոք այն կթողարկվի կինոթատրոններում: Ռեժիսորը պնդում է, որ դա կլինի, սակայն գործընկերը ընդհատում է և նշում, որ բանակցությունները դեռևս շարունակվում են:
Հղումը որոշ հեռուստադիտողների անակնկալի բերեց, ոմանք առցանց ֆորումներում հարցնում էին, թե ինչպես են կինոգործիչները թույլտվություն ստացել օգտագործելու Netflix-ի անունը: Սա Euractiv-ի կողմից անձամբ ռեժիսորին ուղղված հարցում է:
«Իրականում դա շատ հեշտ էր», – ասում է Էկերհովդը: «Մենք պարզապես հարցրինք, և նրանք համաձայնվեցին», ինչը ենթադրում է, որ ընկերությունը տեղյակ է ոլորտում իր դերի շուրջ ավելի լայն քննարկմանը: «Նրանք հասկանում են իրենց ապրանքանիշի շուրջ քննարկումները, հատկապես, երբ խոսքը վերաբերում է կինոգործիչներին և կինոթատրոններում տարածմանը»:
Նա պնդում է, որ նույն գիտակցությունը պետք է տարածվի նաև Եվրոպայի քաղաքական գործիչների վրա: «Քաղաքական տարածքում, որտեղ մենք գտնվում ենք, հատկապես կարևոր է, որ Եվրոպան աջակցի իր կինոգործիչներին և իր մշակույթին որպես մեղմ ուժի ստեղծման համեմատաբար էժան միջոց»:
