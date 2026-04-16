Երբ աղջիկս դառնում է մեծ․ Նամակ՝ կյանքի բեմ մտնելուց առաջ, Չապլինի ծննդին՝ նրա ոճով

Այսօր մի աննկատ անցում է կատարվում իմ կյանքի ներսում՝ լուռ, բայց խորքում հնչող մի մեծ երաժշտությամբ։ Այսօր իմ երեխաներիցս Արևիկս, դառնում է 18 տարեկան։
Թվում է՝ դեռ երեկ էր, երբ առաջին անգամ ձեռքս բռնեց իր փոքրիկ մատիկներով, դեռ երեկ էր, երբ նրա ձայնը տան մեջ հնչում էր որպես մի նոր, դեռ չբացահայտված աշխարհ։ Իսկ այսօր՝ նա թեև ոչ նույն հարկի տակ, բայց արդեն կանգնած է կյանքի շեմին՝ իր սեփական լույսով, իր սեփական ճանապարհով։
Արևիկ ջան, դու միայն իմ աղջիկը չես։ Դու իմ ապրած օրերի շարունակությունն ես, իմ չասված մտքերի արձագանքը, իմ ներսի ամենամաքուր հավատը։ Դու այն ապացույցն ես, որ կյանքը կարող է լինել և՛ քնքուշ, և՛ ուժեղ միաժամանակ։
Քեզ նայելով՝ հասկանում եմ, թե ինչպես է ժամանակը ոչ թե անցնում, այլ ձևափոխվում մարդու մեջ՝ դառնում հայացք, խոսք, ժպիտ ․․․ Դու արդեն այն տարիքին ես, երբ աշխարհը քեզանից սպասում է պատասխաններ, բայց ես գիտեմ՝ դու առաջին հերթին քեզնից ես պահանջելու ճշմարտություն։
Թող քո ճանապարհը լինի ազատ՝ ինչպես քամին, բայց նաև խոր՝ ինչպես լռությունը։ Թող երբեք չկորցնես այն լույսը, որ քո անունն է կրում՝ Արևիկ։ Թող քեզ շրջապատեն մարդիկ, ովքեր կկարողանան տեսնել ոչ միայն քո ժպիտը, այլև քո լռության խորքը։
Այսօր դու չափահաս ես դառնում, բայց ինձ համար դու միշտ կմնաս այն փոքրիկը, ով աշխարհը բացում էր իր զարմանքով։ Շնորհավոր քո 18-ամյակը, իմ աղջիկ։ Թող կյանքը քեզ սիրի այնպես, ինչպես ես եմ քեզ սիրում՝ անվերապահ ու անսահման։
Այսօր ծնվել է մարդ, ով աշխարհին սովորեցրեց ծիծաղել՝ արցունքների միջից, լռությամբ ասել ամենաբարձր ճշմարտությունները։ Չարլի Չապլին – մի անուն, որը դարձավ մի ամբողջ մարդկային լեզու՝ առանց բառերի։
Եվ որքան զարմանալի է, որ հենց այս օրը՝ կյանքի ու արվեստի այս խաչմերուկում, իմ Արևիկն էլ դարձավ 18 տարեկան։ Մտածում եմ՝ գուցե դա պատահական չէ։ Գուցե կյանքը երբեմն նման նուրբ համընկնումներով հիշեցնում է, որ ամենամեծ ուժը՝ լինել մարդն է։ Ծիծաղել, երբ դժվար է։ Սիրել, երբ աշխարհը խստանում է։ Մնալ պարզ, երբ ամեն ինչ բարդանում է։
Չապլինը սովորեցրեց, որ իսկական խորությունը հաճախ թաքնված է թեթևության մեջ, իսկ Արևիկս ինձ ամեն օր ցույց է տալիս, թե ինչպես է լույսը ապրում մարդու ներսում՝ առանց աղմուկի։
Այսօր աշխարհը նշում է մի մեծ արվեստագետի ծնունդ, իսկ ես՝ իմ կյանքի ամենանուրբ ու լուսավոր ստեղծագործություններից մեկի չափահաս դառնալը։ Եվ եթե Չապլինը կարողացավ ապացուցել, որ նույնիսկ լռությունն ունի ձայն, ապա դու, Արևիկ ջան, ապացուցում ես, որ նույնիսկ ամենասովորական օրը կարող է դառնալ լույսով լցված մի պատմություն։
«Երբ ես ինձ սիրեցի և դադարեցի ուրիշ կյանք ցանկանալ, ես զարմանքով բացահայտեցի, որ իմ ներկայիս կյանքը արդեն տալիս է բոլոր անհրաժեշտ հնարավորություններն իմ աճի համար։ Դա կոչվում է հասունություն» – Չարլի Չապլին։
Այս միտքը այսօր այլ կերպ է հնչում իմ ներսում։ Այսօր այն պարզապես խոսք չէ, այլ մի ճանապարհի սկիզբ՝ իմ Արևիկի համար։ Արևիկ ջան, դու այսօր ոտք ես դնում այն սահմանին, որտեղ մարդը սկսում է լսել ինքն իրեն՝ ավելի խոր, ավելի անկեղծ։ Հասունությունը միայն տարիների թիվ չէ, այլ այն պահն է, երբ դու դադարում ես փնտրել ուրիշ կյանք և սկսում ես սիրել քոնը՝ իր բոլոր դժվարություններով ու հրաշքներով։
Թող այս խոսքերը քեզ ուղեկցեն ոչ թե որպես կանոն, այլ որպես ներսից ծնվող զգացողություն։ Թող կարողանաս սիրել քեզ այնպես, որ կյանքը բացվի հենց քո առաջ՝ իր իրական հնարավորություններով։ Քո այս օրը մի գեղեցիկ համընկնում ունի՝ այն հիշեցնում է, որ մեծությունն ու պարզությունը հաճախ նույն ճանապարհով են գալիս։ Եվ դու այսօր սկսում ես քոնը։
Արևիկս։ Այս նամակը գրում եմ քեզ մի այնպիսի պահին, երբ կյանքը քեզ արդեն այլ կերպ է դիմավորում։ Դու մտնում ես այն աշխարհը, որտեղ մարդը միայն չի ապրում՝ այլ նաև ընտրում է, կշռում, պատասխանատու է դառնում իր լույսի ու ստվերի համար։
Հիշում եմ, թե ինչպես էի առաջին անգամ քեզ գրկում․ թվում էր՝ աշխարհը փոքրացել է մինչև քո շունչը։ Իսկ հիմա դու մեծացել ես այնքան, որ աշխարհն է քեզ սպասում։
Մի օր Չարլի Չապլին գրել է իր դստերը՝ Ջերալդինային, որ բեմը, կյանքը, փառքը կարող են հրապուրել, բայց ամենակարևորը մարդ մնալն է։ Ես քեզ նույնը կասեմ, բայց իմ բառերով։
Եթե կյանքը քեզ բարձրացնի՝ մի մոռացիր նայել ներքև՝ տեսնելու նրանց, ովքեր դեռ ճանապարհին են։ Եթե մի օր ձեռքերդ լցվեն հաջողություններով՝ թող սիրտդ չդատարկվի պարզությունից։
Սիրիր կյանքը, բայց երբեք մի փորձիր ապրել ուրիշի կյանքով։ Քոնը բավական է՝ իր բոլոր դժվարություններով, իր բոլոր գեղեցկությամբ։ Մի վախեցիր սխալվել․ սխալները հաճախ ավելի ճշմարիտ են, քան կեղծ հաղթանակները։
Երբեմն մարդիկ քեզ կհասկանան, երբեմն՝ ոչ։ Դա նորմալ է։ Կարևորն այն է, որ դու քեզ չդավաճանես։ Քո ներսի լույսը միշտ ավելի ճշգրիտ է, քան աշխարհի աղմուկը։
Եվ հիշիր՝ անկախ նրանից, թե որտեղ կլինես, ինչ ճանապարհ կընտրես, դու միշտ ունես մի տեղ, որտեղ կարող ես վերադառնալ առանց բացատրությունների։ Այդ տեղը իմ սիրտն է։
Այսօր դու չափահաս ես դառնում, բայց ինձ համար դու միշտ կմնաս այն աղջիկը, որի մեջ ես առաջին անգամ տեսա աշխարհի ամենամաքուր լույսը։
Քո ճանապարհը երկար է, բայց ես վստահ եմ՝ դու կանցնես այն արժանապատվությամբ։
Սիրով՝ քո հայր ու Չապլինի երկրպագու Սիմոն Սարգսյան
Եվրոպական կինոարդյունաբերությունը մեղմ ուժ է, որը արժե սուբսիդավորել. Օսկարակիր պրոդյուսեր
Աբովյանի վերադարձը հիշողության մեջ՝ կենդանի թանգարանի շնչով. Լուսանկարներ
Երաժշտության հաղթանակը ժամանակի մեջ․ Սիմֆոնիկ նվագախմբի 20-ամյակին նվիրված գալա համերգը. Լուսանկարներ