Կիևն արյան ու արցունքի մեջ է, զոհերի թիվն աճում է

Կիևում ռուսական բանակի հարվածների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 17-ի. նրանց թվում երեք երեխա է, տասնյակներ քաղաքացիներ վիրավորվել են։ Այս մասին հայտնել է Կիևի քաղաքային ռազմական վարչությունը։
Նշվում է, որ մայրաքաղաքի Դարնիցկի շրջանում փլատակների մաքրումը դեռևս շարունակվում է, չի բացառվում, որ զոհերի թիվն աճի: Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն հայտարարել է, որ օգոստոսի 29-ը քաղաքում և Կիևի մարզում հայտարարվել է սգո օր։
Ռուսաստանը հարվածել է Կիևում գտնվող Եվրոպական հանձնաժողովի գրասենյակին, աշխատակիցները չեն տուժել, հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։ «Մեր ԵՄ գրասենյակը Կիևում նույնպես հարվածի է ենթարկվել։
Մեր աշխատակիցները անվտանգ են», – գրել է նա X սոցիալական ցանցում։ Ֆոն դեր Լեյենը կոչ է արել Ռուսաստանին «դադարեցնել քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա հարձակումները» և «միանալ արդար և երկարատև խաղաղության բանակցություններին»։ Իր հերթին, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան հարվածները անվանել է «դիտավորյալ» և ասել, որ ԵՄ-ն «չի տրվի սպառնալիքներին»։
Բացի այդ, վնասվել է Կիևում գտնվող Բրիտանական խորհրդի գրասենյակը՝ կազմակերպություն, որը ստեղծվել է 1934 թվականին՝ Մեծ Բրիտանիայի և այլ երկրների միջև կրթության, մշակույթի և արվեստի ոլորտներում համագործակցությունը զարգացնելու համար: «Կիևի վրա գիշերային հարձակման հետևանքով մեր գրասենյակը զգալիորեն վնասվել է և մինչև հետագա ծանուցում փակ կմնա այցելուների համար», – նշել է կազմակերպությունը իր Ֆեյսբուքյան էջում:
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը նույնպես դատապարտել է Կիևի վրա Ռուսաստանի հարձակումը՝ այն անվանելով «ահաբեկչական» և «բարբարոսական». «Զոհվել է ավելի քան տասը մարդ, այդ թվում՝ երեխաներ: Թիրախավորվել են բնակելի թաղամասեր և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ:
Վնասվել են Եվրամիության պատվիրակության և Բրիտանական խորհրդի գրասենյակները»: Միաժամանակ, Politico-ի տվյալներով՝ հինգշաբթի օրը Կոպենհագենում կկայանա ԵՄ արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպում՝ Ուկրաինայի վերաբերյալ դաշինքի հաջորդ քայլերը քննարկելու համար:
Ուշադրության կենտրոնում է անվտանգության երաշխիքների հարցը: Հրատարակության տվյալներով՝ քննարկումները կարող են ներառել չեզոք երկրների մասնակցությունը ապառազմականացված գոտու պարեկային հնարավոր առաքելությանը:
