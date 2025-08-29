29/08/2025

Կիևն արյան ու արցունքի մեջ է, զոհերի թիվն աճում է

infomitk@gmail.com 29/08/2025 1 min read

Կիևում ռուսական բանակի հարվածների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 17-ի. նրանց թվում երեք երեխա է, տասնյակներ քաղաքացիներ վիրավորվել են։ Այս մասին հայտնել է Կիևի քաղաքային ռազմական վարչությունը։

Նշվում է, որ մայրաքաղաքի Դարնիցկի շրջանում փլատակների մաքրումը դեռևս շարունակվում է, չի բացառվում, որ զոհերի թիվն աճի: Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն հայտարարել է, որ օգոստոսի 29-ը քաղաքում և Կիևի մարզում հայտարարվել է սգո օր։

Ռուսաստանը հարվածել է Կիևում գտնվող Եվրոպական հանձնաժողովի գրասենյակին, աշխատակիցները չեն տուժել, հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։ «Մեր ԵՄ գրասենյակը Կիևում նույնպես հարվածի է ենթարկվել։

Մեր աշխատակիցները անվտանգ են», – գրել է նա X սոցիալական ցանցում։ Ֆոն դեր Լեյենը կոչ է արել Ռուսաստանին «դադարեցնել քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա հարձակումները» և «միանալ արդար և երկարատև խաղաղության բանակցություններին»։ Իր հերթին, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան հարվածները անվանել է «դիտավորյալ» և ասել, որ ԵՄ-ն «չի տրվի սպառնալիքներին»։

Բացի այդ, վնասվել է Կիևում գտնվող Բրիտանական խորհրդի գրասենյակը՝ կազմակերպություն, որը ստեղծվել է 1934 թվականին՝ Մեծ Բրիտանիայի և այլ երկրների միջև կրթության, մշակույթի և արվեստի ոլորտներում համագործակցությունը զարգացնելու համար: «Կիևի վրա գիշերային հարձակման հետևանքով մեր գրասենյակը զգալիորեն վնասվել է և մինչև հետագա ծանուցում փակ կմնա այցելուների համար», – նշել է կազմակերպությունը իր Ֆեյսբուքյան էջում:

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը նույնպես դատապարտել է Կիևի վրա Ռուսաստանի հարձակումը՝ այն անվանելով «ահաբեկչական» և «բարբարոսական». «Զոհվել է ավելի քան տասը մարդ, այդ թվում՝ երեխաներ: Թիրախավորվել են բնակելի թաղամասեր և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ:

Վնասվել են Եվրամիության պատվիրակության և Բրիտանական խորհրդի գրասենյակները»: Միաժամանակ, Politico-ի տվյալներով՝ հինգշաբթի օրը Կոպենհագենում կկայանա ԵՄ արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպում՝ Ուկրաինայի վերաբերյալ դաշինքի հաջորդ քայլերը քննարկելու համար:

Ուշադրության կենտրոնում է անվտանգության երաշխիքների հարցը: Հրատարակության տվյալներով՝ քննարկումները կարող են ներառել չեզոք երկրների մասնակցությունը ապառազմականացված գոտու պարեկային հնարավոր առաքելությանը:

