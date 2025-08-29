29/08/2025

Սպիտակ տունը չի հավատում ոչ Պուտինին, ոչ Զելենսկուն․ Թրամփը հայտարարությամբ հանդես կգա

Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Վլադիմիր Զելենսկին պատրաստ չեն ինքնուրույն դադարեցնել այս պատերազմը, խոստովանել է Սպիտակ տունը։

Մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիթը հավելել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտադիր է այս հարցի վերաբերյալ «լրացուցիչ հայտարարություններ» անել «ավելի ուշ»։

Նրա խոսքով, նախագահ Թրամփը «ոչ միայն վշտացած է Կիևի վրա հարվածներից, այլև զարմացած չէ դրանցից»։ Պետության ղեկավարը շարունակում է հետևել, թե ինչ է կատարվում, նշել է մամուլի քարտուղարը:

«Սրանք երկու երկրներ են, որոնք շատ երկար ժամանակ պատերազմի մեջ են։ Ռուսաստանը սկսել է այս հարձակումը Կիևի վրա, և նմանապես, Ուկրաինան վերջերս հարվածել է ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին», – նշել է Լևիթը:

Նա նաև ասել է, որ Թրամփը ցանկանում է, որ պատերազմն ավարտվի, բայց «երկու երկրների առաջնորդները նույնպես պետք է ցանկանան, որ այն ավարտվի»։

