Սպիտակ տունը չի հավատում ոչ Պուտինին, ոչ Զելենսկուն․ Թրամփը հայտարարությամբ հանդես կգա

Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Վլադիմիր Զելենսկին պատրաստ չեն ինքնուրույն դադարեցնել այս պատերազմը, խոստովանել է Սպիտակ տունը։
Մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիթը հավելել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտադիր է այս հարցի վերաբերյալ «լրացուցիչ հայտարարություններ» անել «ավելի ուշ»։
Նրա խոսքով, նախագահ Թրամփը «ոչ միայն վշտացած է Կիևի վրա հարվածներից, այլև զարմացած չէ դրանցից»։ Պետության ղեկավարը շարունակում է հետևել, թե ինչ է կատարվում, նշել է մամուլի քարտուղարը:
«Սրանք երկու երկրներ են, որոնք շատ երկար ժամանակ պատերազմի մեջ են։ Ռուսաստանը սկսել է այս հարձակումը Կիևի վրա, և նմանապես, Ուկրաինան վերջերս հարվածել է ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին», – նշել է Լևիթը:
Նա նաև ասել է, որ Թրամփը ցանկանում է, որ պատերազմն ավարտվի, բայց «երկու երկրների առաջնորդները նույնպես պետք է ցանկանան, որ այն ավարտվի»։
Բաց մի թողեք
Եվրաեռյակը որոշել է պատժել Իրանին․ Լուսանկար
Նոր պատերազմ․ Հիմա էլ Պակիստանն Աֆղանստանին է հարվածում
Կիևն արյան ու արցունքի մեջ է, զոհերի թիվն աճում է