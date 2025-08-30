30/08/2025

Ադրբեջանը զգալի ֆինանսական միջոցներ է հատկացնում Սյունիքի մշակութային-պատմական ժառանգությունը յուրացնելու համար

infomitk@gmail.com 30/08/2025 1 min read

Քաղաքական վերլուծաբան Վարդան Բալյանի ֆեյսբուքյան գրառումը․

«Ադրբեջանը տևական ժամանակ զգալի ֆինանսական միջոցներ է հատկացնում Սյունիքի մշակութային-պատմական ժառանգությունը յուրացնելու, հայկական այդ երկրամասի նկատմամբ իր պատմական-բարոյական իրավունակությունը հիմնավորելու համար:

Շատերիդ գուցե տարակուսելի թվա, բայց մեր շրջանների ու բնակավայրերի մեծ մասի՝ 15-18-րդ դարերում ժողովրդագրական, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վերաբերյալ փաստաթղթեր կարելի է գտնել ադրբեջանական աղբյուրներից:

Բնականաբար, այդ ամենը, ըստ ամենայնի, համեմված է հայերիս որպես ադրբեջանցիների պատմական հայրենիքում ռուսների շնորհիվ հայտնված և ռուսական հովանավորությամբ ադրբեջանական պատմական հողերը բռնազավթած ժողովուրդ ներկայացնելու քարոզչությամբ:

Նշված գործընթացը, հատկապես 44-օրյա պատերազմի ավարտից ու Արցախի հայաթափումից հետո նոր խթան է ստացել: Ադրբեջանական այս ջանքերի համատեքստում հայկական ուսումնասիրությունների, փաստագրական նյութի պակասը, իսկ երբեմն բացակայությունը բազմակի անգամ ավելի նկատելի է դառնում:

Օրինակ, իմ հայրենի Սիսիանի վերաբերյալ տեղեկություններ կամ ուսումնասիրություններ շատ քիչ կան, ըստ որում, դրանք հիմնականում սահմանափակվում են մինչև Ստեփանոս Օրբեյանի Պատմություն նահանգին Սիսական կամ ռուսական տիրապետության հաստատումից հետո ժամանակագրական շրջաններով: Նույնիսկ դրանք, սակայն, կարելի է ասել չափազանց աղքատիկ են: Հայրենաճանաչության պակասը հստակ տեսանելի է նաև տեղաբնիկների տոհմաբանության մակարդակում, երբ նրանց գերակշիռ մեծամասնության տեղեկատվությունը սեփական նախնիների, իրենց տոհմի ծագումնաբանության մասին հասնում են առավելագույնը մինչև 1830-ական թվականներ: Նույնը բնակավայրերի պատմությանն է վերաբերում: Փոխելու ենք այդ վիճակը հիմնովին, մանրամասները թող անակնկալ մնան դեռ:

Պատիվ եմ ունեցել տեղեկացնելու, որ 2026 թվականին լրանում է Գերաշնոր տեր արքեպիսկոպոս Ներսես Մելիք-Թանգյանի 160-ամյա տարեդարձը: Հոբելյանական միջացառումների համակարգող խորհրդի կազմը կհրապարակայնացնեմ առաջիկա օրերին, ձևավորման աշխատանքները ավարտական փուլում են: Առաջին նիստում Խորհրդի քննարկմանն ու հաստատմանն է ներկայացվելու հոբելյանական միջոցառումների ցանկը, ժամանակացույցը, տարբերանշանն ու պաստառը:

Սրբազանի 160-ամյա ու պատմական գիտության բնագավառում աշխարհում ամենահայտնի ու ամենախոշոր հայ գիտնականի՝ Նիկողայոս Ադոնցի, էլի Սիսիանի Բռնակոթ գյուղում ծնված, ծննդյան 155-ամյա տարեդարձի տարին Սյունիք այցելող յուրաքանչյուրի հայի համար Սիսիանը դառնալու է հայրենաճանաչության, հայրենագիտության, հայրենատիրության ու հայրենապաշտության կրթական-մշակութային միջավայր: Միջավայր, որ կարող ենք ու պետք է ձևավորենք միասին»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Շուտով մեր քայլերն ավելի պլանավորված կլինեն․ Սամվել Կարապետյան

30/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կոչ եմ անում մասնակցել միասնության հանրահավաքին․ Բագրատ Սրբազան

30/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչապետը կունենա ևս մեկ սարսափելի քայլ կատարելու ֆորա. Աղազարյան

30/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օգոստոսի 31-ի աստղագուշակ․ Հնարավոր են հաճելի ծանոթություններ

30/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիան էլ է հակամարտության մեջ Ռուսաստանի հետ. Մերց

30/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարազատ եղբայրներ էին, մեկը 2 երեխա ուներ, մյուսը նոր էր նշանվել. նոր մանրամասներ՝ ողբերգական դեպքից․ Լուսանկար

30/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաքվի «սրտի» Փաշինյանը․ Ադրբեջանում կրկին գովել են նրան

30/08/2025 infomitk@gmail.com