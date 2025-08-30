Ինչ եղանակ սպասել սեպտեմբերին. Սուրենյան

«Այս տարի բավական շոգ էր»։
Այս մասին ասում է Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը։
«Հուլիսի 12-ից սկսած մինչ օրս, մենք գտնվել ենք արևադարձային տաք օդային հոսանքների ազդեցության գոտում, որոնք շատ քիչ օրեր են ընդհատվել: Ընդհատվել են օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակում և հուլիսի վերջին տասնօրյակում՝ 2-3 օր: Մնացած օրերին հիմնականում դրանց գերազդեցությունը նկատվել է, ինչի հետևանքով գրանցվել են բարձր ջերմաստիճաններ հատկապես օգոստոսի առաջին տասնօրյակում»,- ասում է Սուրենյանն ու հավելում. «Երևանում և Արարատյան դաշտում օդի ջերմաստիճանը հասավ մինչև 42 աստիճանի, ներկա պահին էլ բարձր ջերմային ֆոնը պահպանվում է, բայց հիմա ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին դեռևս չի գերազանցում 37 աստիճանը»:
Խոսելով սեպտեմբեր ամսին՝ առաջին տասնօրյակում սպասվող ջերմաստիճանի մասին, Սուրենյանն ասում է, որ վաղվանից սկսած մինչև սեպտեմբերի 8-ը, արևադարձային տաք օդի ալիքը կրկին ակտիվանալու է, հանրապետությունում սպասվում է ջերմաստիճանի բարձրացում՝ Լոռիի, Տավուշի, Սյունիքի հատվածներում մոտ 3-4 աստիճանով, ՀՀ մյուս մարզերում 2-3 աստիճանով:
«Ամենատաք գոտին Տավուշի, Սյունիքի հովիտներն են, Արարատյան դաշտը իր նախալեռներով և Երևանը, որտեղ սպասվում է մինչև 36-37 աստիճան տաքություն:
Նախնական կանխատեսումներով, տաք օդի ալիքը կնահանջի սեպտեմբերի 6-ից սկսած և ջերմաստիճանը կսկի աստիճանաբար նվազել: Մինչ սեպտեմբերի 5-ը ջերմաստիճանի անկում, տեղումներ չեն կանխատեսվում»,- նշում է Սուրենյանը։
Դիտարկմանը, թե արդյոք այս ամռան տեղումների սակավությունը աննախադեպ էր, Սուրենյանն արձագանքում է, որ տեղումների սակավությունն աննախադեպ չէ, իսկ օդի բարձր ջերմաստիճանը համարվում է անոմալիա, սակայն էլի աննախադեպ չէ. «Մենք այս տարի աննախադեպ ջերմաստիճան չենք արձանագրել»։
