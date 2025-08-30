30/08/2025

Մակրոնը երկու օր ժամանակ է տվել Պուտինին, այլապես ․․․

infomitk@gmail.com 30/08/2025 1 min read

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի՝ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հրաժարվելը, որին Ռուսաստանի առաջնորդը համաձայնել էր Դոնալդ Թրամփի հետ գագաթնաժողովի ժամանակ, չի կարող անպատասխան մնալ Միացյալ Նահանգների կողմից։

Ինչպես հաղորդում է Le Figaro-ն, Մակրոնը սա նշել է օգոստոսի 29-ին՝ Գերմանիայի կանցլերի հետ բանակցություններից հետո լրատվամիջոցների հետ զրույցում։

Ֆրանսիայի նախագահը հիշեցրել է, որ ավելի քան տասը օր առաջ Ալյասկայում կայացած գագաթնաժողովում Պուտինը վստահեցրել է Թրամփին Զելենսկու հետ հանդիպելու իր պատրաստակամության մասին։ Սակայն դրանից կարճ ժամանակ անց Մոսկվան սկսել է բացատրություններ փնտրել, թե ինչու նման հանդիպումը դեռևս հնարավոր չէ։

«Եթե հանդիպումը չհամաձայնեցվի մինչև սեպտեմբերի 1-ը, երկուշաբթի, դա կնշանակի, որ նախագահ Պուտինը խաբեություն է արել նախագահ Թրամփի հետ… և սա չի կարող անպատասխան մնալ», – ընդգծել է Մակրոնը։

Ըստ նրա՝ նա մտադիր է մոտ ապագայում քննարկել այս հարցը ամերիկացի առաջնորդի հետ։ «Մենք երկուսս էլ կխոսենք նախագահ Թրամփի հետ… Եվ եթե հաջորդ շաբաթ մենք ստիպված լինենք եզրակացնել, որ ամիսներ շարունակ չիրականացված խոստումներից հետո կրկին ոչինչ չի պատահի, մենք շատ հստակ կպահանջենք առաջնային և երկրորդային պատժամիջոցների կիրառում», – հավելել է Ֆրանսիայի նախագահը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Երևանն ու Բաքուն այլևս միասնական ճակատով գործում են Ռուսաստանի դեմ …

30/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինի Վաշինգտոնի նախնական պայմանավորվածությունների վրա «ստվեր թողնելու» մոտիվացիան

29/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ ընթացք կունենան ներքին զարգացումները Իրանում, չափազանց կարևոր է նաև Հայաստանի համար

28/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օգոստոսի 31-ի աստղագուշակ․ Հնարավոր են հաճելի ծանոթություններ

30/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիան էլ է հակամարտության մեջ Ռուսաստանի հետ. Մերց

30/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարազատ եղբայրներ էին, մեկը 2 երեխա ուներ, մյուսը նոր էր նշանվել. նոր մանրամասներ՝ ողբերգական դեպքից․ Լուսանկար

30/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաքվի «սրտի» Փաշինյանը․ Ադրբեջանում կրկին գովել են նրան

30/08/2025 infomitk@gmail.com