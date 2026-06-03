Ուկրաինան և Մոլդովան հունիսին ԵՄ անդամակցության պաշտոնական բանակցություններ են սկսելու

Հունգարացի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ մտադիր են դադարեցնել Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության հայտի նկատմամբ իրենց դիմադրությունը, հայտնում են դիվանագետները։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ – Հունգարիան հայտարարել է, որ կդադարեցնի Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության հայտի նկատմամբ իր երկարատև դիմադրությունը, ինչը թույլ կտա նրան և Մոլդովային առաջիկա օրերին սկսել դաշինքին միանալու պաշտոնական բանակցություններ։
Առաջին բանակցային «խմբի» բացումը՝ անդամակցության ճանապարհին պաշտոնական քայլը, նախատեսվում է տեղի ունենալ Լյուքսեմբուրգում հունիսի 15-ին կայանալիք միջկառավարական համաժողովի ժամանակ, հայտնել են դիվանագետներից երեքը։
Կիևը և Քիշնևը միաժամանակ դիմել են ԵՄ անդամակցության համար, ինչը նշանակում է, որ Մոլդովայի հայտը կարող է առաջ շարժվել միայն այն դեպքում, եթե Ուկրաինան նույնպես դիմի։
Բուդապեշտը նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի օրոք կտրականապես դեմ է արտահայտվել Ուկրաինայի անդամակցությանը, սակայն երկրի նոր ղեկավարությունը գաղտնի կերպով հայտարարել է, որ պատրաստ է վերացնել իր վետոն երկուշաբթի օրը Ուկրաինայում բնակվող հունգարացիների փոքրամասնությունների իրավունքների հարցով ուկրաինացի և հունգարացի փորձագետների միջև կայացած հանդիպումից հետո, ասել են դիվանագետները, որոնց անանունությունը թույլատրվել է խոսել փակ դռների ետևում տեղի ունեցած հանդիպման մասին։
Հունգարացի պաշտոնյան ասել է, որ Ուկրաինայի համար կլաստերներ բացելու վերաբերյալ «որոշում» դեռևս չի կայացվել: «Բանակցությունները շարունակվում են: Համաձայնության չեն հասել», – ասել է պաշտոնյան, որը անանուն է մնացել, քանի որ քննարկումները գաղտնի են:
Դիվանագետներից մեկը հայտնել է, որ երկուշաբթի օրվա հանդիպման ժամանակ ուկրաինական կողմը երաշխիքներ է տվել, թե ինչպես լուծել Օրբանի օրոք մշակված 11 կետանոց ծրագրում ներկայացված մտահոգությունների մեծ մասը: Հունգարիայի բոլոր խնդրանքները չեն կարող անմիջապես բավարարվել, սակայն դիվանագետը հավելել է, որ Բուդապեշտի հաստատումը կախված չէ Ուկրաինայում նոր օրենսդրության ընդունումից:
Դիվանագետներից մեկը հայտնել է, որ Ուկրաինայի անդամակցության վերաբերյալ բանակցությունները արագացել են այն բանից հետո, երբ Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մագյարը մեկնել է Բրյուսել և հանդիպել ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ՝ քննարկելու ԵՄ սառեցված 16.4 միլիարդ եվրոյի միջոցները բացելու ուղիները:
Դիվանագետը նշել է, որ ԵՄ դեսպանները մինչև այս շաբաթվա վերջ կորոշեն իրենց դիրքորոշումը Ուկրաինայի և Մոլդովայի համար առաջին կլաստերը բացելու վերաբերյալ, այն բանից հետո, երբ Ուկրաինան ներկայացնի ներքին բարեփոխումների, ինչպես նաև փոքրամասնությունների հարցի լուծման իր ծրագրերը: Այնուհետև ԵՄ երկրները կհաստատեն կլաստերի բացումը Ուկրաինայի և Մոլդովայի համար հունիսի 15-ի միջկառավարական համաժողովում։
Կլաստերների բացումը պահանջում է ԵՄ բոլոր 27 անդամ երկրների միաձայն հաստատումը։ Ցանկացած երկիր կարող է խոչընդոտել գործընթացը ցանկացած փուլում՝ կամ առաջին կլաստերին դեմ լինելով, կամ անդամակցության ճանապարհին հաջորդող որևէ քայլի։
Բաց մի թողեք
Ինչո՞ւ է ԵՄ-ն ստեղծում վերադարձի կենտրոններ միգրանտների համար, և ինչո՞ւ են դրանք այդքան վիճահարույց
Ինչպես են անօդաչու թռչող սարքերի ներխուժումները Եվրոպայում հազվադեպությունից վերածվել իրականության. Լուսանկարներ
Ինչպես Թրամփը հզորացրեց ԵՄ տեխնոլոգիական անկախության ջանքերը