03/06/2026

EU – Armenia

Ուկրաինան և Մոլդովան հունիսին ԵՄ անդամակցության պաշտոնական բանակցություններ են սկսելու

infomitk@gmail.com 03/06/2026 1 min read

Հունգարացի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ մտադիր են դադարեցնել Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության հայտի նկատմամբ իրենց դիմադրությունը, հայտնում են դիվանագետները։

ԲՐՅՈՒՍԵԼ – Հունգարիան հայտարարել է, որ կդադարեցնի Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության հայտի նկատմամբ իր երկարատև դիմադրությունը, ինչը թույլ կտա նրան և Մոլդովային առաջիկա օրերին սկսել դաշինքին միանալու պաշտոնական բանակցություններ։

Առաջին բանակցային «խմբի» բացումը՝ անդամակցության ճանապարհին պաշտոնական քայլը, նախատեսվում է տեղի ունենալ Լյուքսեմբուրգում հունիսի 15-ին կայանալիք միջկառավարական համաժողովի ժամանակ, հայտնել են դիվանագետներից երեքը։

Կիևը և Քիշնևը միաժամանակ դիմել են ԵՄ անդամակցության համար, ինչը նշանակում է, որ Մոլդովայի հայտը կարող է առաջ շարժվել միայն այն դեպքում, եթե Ուկրաինան նույնպես դիմի։

Բուդապեշտը նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի օրոք կտրականապես դեմ է արտահայտվել Ուկրաինայի անդամակցությանը, սակայն երկրի նոր ղեկավարությունը գաղտնի կերպով հայտարարել է, որ պատրաստ է վերացնել իր վետոն երկուշաբթի օրը Ուկրաինայում բնակվող հունգարացիների փոքրամասնությունների իրավունքների հարցով ուկրաինացի և հունգարացի փորձագետների միջև կայացած հանդիպումից հետո, ասել են դիվանագետները, որոնց անանունությունը թույլատրվել է խոսել փակ դռների ետևում տեղի ունեցած հանդիպման մասին։

Հունգարացի պաշտոնյան ասել է, որ Ուկրաինայի համար կլաստերներ բացելու վերաբերյալ «որոշում» դեռևս չի կայացվել: «Բանակցությունները շարունակվում են: Համաձայնության չեն հասել», – ասել է պաշտոնյան, որը անանուն է մնացել, քանի որ քննարկումները գաղտնի են:

Դիվանագետներից մեկը հայտնել է, որ երկուշաբթի օրվա հանդիպման ժամանակ ուկրաինական կողմը երաշխիքներ է տվել, թե ինչպես լուծել Օրբանի օրոք մշակված 11 կետանոց ծրագրում ներկայացված մտահոգությունների մեծ մասը: Հունգարիայի բոլոր խնդրանքները չեն կարող անմիջապես բավարարվել, սակայն դիվանագետը հավելել է, որ Բուդապեշտի հաստատումը կախված չէ Ուկրաինայում նոր օրենսդրության ընդունումից:

Դիվանագետներից մեկը հայտնել է, որ Ուկրաինայի անդամակցության վերաբերյալ բանակցությունները արագացել են այն բանից հետո, երբ Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մագյարը մեկնել է Բրյուսել և հանդիպել ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ՝ քննարկելու ԵՄ սառեցված 16.4 միլիարդ եվրոյի միջոցները բացելու ուղիները:

Դիվանագետը նշել է, որ ԵՄ դեսպանները մինչև այս շաբաթվա վերջ կորոշեն իրենց դիրքորոշումը Ուկրաինայի և Մոլդովայի համար առաջին կլաստերը բացելու վերաբերյալ, այն բանից հետո, երբ Ուկրաինան ներկայացնի ներքին բարեփոխումների, ինչպես նաև փոքրամասնությունների հարցի լուծման իր ծրագրերը: Այնուհետև ԵՄ երկրները կհաստատեն կլաստերի բացումը Ուկրաինայի և Մոլդովայի համար հունիսի 15-ի միջկառավարական համաժողովում։

Կլաստերների բացումը պահանջում է ԵՄ բոլոր 27 անդամ երկրների միաձայն հաստատումը։ Ցանկացած երկիր կարող է խոչընդոտել գործընթացը ցանկացած փուլում՝ կամ առաջին կլաստերին դեմ լինելով, կամ անդամակցության ճանապարհին հաջորդող որևէ քայլի։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչո՞ւ է ԵՄ-ն ստեղծում վերադարձի կենտրոններ միգրանտների համար, և ինչո՞ւ են դրանք այդքան վիճահարույց

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես են անօդաչու թռչող սարքերի ներխուժումները Եվրոպայում հազվադեպությունից վերածվել իրականության. Լուսանկարներ

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես Թրամփը հզորացրեց ԵՄ տեխնոլոգիական անկախության ջանքերը

02/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ժամանել է Կիեւ. Լուսանկար

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Խաղաղության համաձայնագիրը Հայաստանը «հաշմանդամ» դարձնելու փաստաթուղթ է»

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արթուր Օսիպյանի ազատ արձակման պահանջ՝ ուղղված ՀՀ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանին

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոյի պարտքի թողարկումը հասել է ռեկորդային մակարդակի, քանի որ ԵՄ-ն ձգտում է դուրս մղել ԱՄՆ դոլարը

03/06/2026 infomitk@gmail.com