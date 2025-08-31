31/08/2025

Բաքվում ԻԻՀ դեսպանությունը հերքել է Հայաստանում Իրանի դեսպանին ուղղված մեղադրանքները

Բաքվում ԻԻՀ դեսպանությունը հերքել է ադրբեջանական լրատվամիջոցների կողմից Հայաստանում Իրանի դեսպանին ուղղված մեղադրանքները։

Mehr-ի փոխանցմամբ, արձագանքելով Axar լրատվական կայքում հրապարակված հայտարարություններին՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մամուլի ծառայությունը կիրակի օրը Բաքվում հերքել է մեղադրանքները, որոնք ուղղված էին Հայաստանում Իրանի դեսպանին:

Դեսպանության հայտարարության մեջ նշվում է, որ ադրբեջանական կայքի կողմից հրապարակված մեղադրանքները՝ կապված «Լեռնային Ղարաբաղի անջատականներին աջակցելու առաքելության» կամ Հայաստանի կառավարությանը ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու հետ, լիովին անհիմն և կեղծ են։

«Հիշեցնելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության սկզբունքային դիրքորոշումը՝ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացին և Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնմանը աջակցելու հարցում, դեսպանությունը նշել է, որ հիշյալ կայքի բովանդակությունը հեղինակի ենթադրական շահարկումներն են»,- գրում է իրանական լրատվամիջոցը։

