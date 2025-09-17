Ահազանգ, կինը պնդում է, որ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության աշխատակիցը չի ցանկանում հանել իր մեքենայի կալանքը

Սեպտեմբերի 16-ին, Գագիկ Շամշյանին է զանգահարել Կոտայքի մարզի բնակիչ Նաիրա Գրիգորյանը, ով իր դժգոհությունը հայտնեց այն հարցի հետ կապված, որ իր ավտոմեքենայի վրա դրված կալանքը վճարումները կատարելուց հետո էլ հարկադիրի աշխատակիցը չի հանում և չեն կարողանում ավտոմեքենան դուրս բերել հատուկ պահպանվող տարածքից։
«Սեպտեմբերի 2-ից մեքենան գտնվում է Կապանում, տեղափոխել են պլաշչադկա ու ես, տեղեկանալով այդ մասին, գնացել եմ ու բոլոր վճարումները կատարել բանկում, որը մոտ 61 հազար դրամ էր, որտեղից էլ զրոյականը ուղարկել են Հրազդանի հարկադիր։ Այնտեղ զանգեցի, որ տեսնեմ ստացել են զրոյականը թե չէ, ասեցին չեն ստացել, հաջորդ օրը զանգեցի, Դավիթ անունով աշխատակիցը ասում է, որ չեն ստացել, հետո էլ բա ստացել են, 20 րոպեից կհանի, մի քանի ժամ հետո զանգում եմ, հարցնում եմ, թե ինչի չի հանել, պատասխանում է, որ շուտով կհանի ու այդպես արդեն քանի օր չգիտես ինչու ձգձգվում է։ Ես այդ մեքենան օրավարձով տալիս էի ու հոգում մեր տան օրվա հացը ու արդեն քանի օր է ես գումարներ եմ կորցնում ինչ-որ աշխատակցի պատճառով, ով չեմ հասկանում՝ ինչի մեքենայի կալանքը չի հանում։
Խնդրում եմ պատասխանատու կառույցների ներկայացուցիչներին, որ այնպես անեն՝ մեքենաս դուրս գա կալանքից, քանի որ ոչ մի պարտք չունենք»։
Բաց մի թողեք
Հանրապետության մետրոյի տարածքում հերթական օրինակ, թե ինչպես համակարգը չի գործում քաղաքացիների շահերի համար
Ռուս հայտնի երգիչ Օլեգ Գազմանովը խարդախության մեջ մեղադրվող Գևորգ Սարգսյանին է տվել ամբողջ գումարը
Հրդեհ՝ Հրազդան քաղաքի մթերային խանութում․ կան հոսպիտալացվածներ