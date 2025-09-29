Լևոն Արոնյանը ոչ-ոքի արդյունքով է ավարտել Բրազիլիայում ընթացող «Grand chess tour»-ի առաջին պարտիան:
«Grand Chess tour»-ի եզրափակիչ մրցաշարի առաջին տուրում Լևոն Արոնյանը մրցել է ԱՄՆ դրոշի ներքո հանդես եկող Ֆաբիանո Կարուանայի հետ:
Պարտիայի 37-րդ քայլին գրոսմայստերները համաձայնել են կիսել միավորը:
«Grand chess tour»-ի եզրափակիչ մրցաշարն անցկացվում է Բրազիլիայի Սան Պաուլո քաղաքում: Ընդհանուր մրցանակային ֆոնդը գերազանցում է 1 միլիոն դոլարը։
