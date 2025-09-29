29/09/2025

Լևոն Արոնյանը ոչ-ոքի արդյունքով է ավարտել Բրազիլիայում ընթացող «Grand chess tour»-ի առաջին պարտիան

infomitk@gmail.com 29/09/2025 1 min read

Լևոն Արոնյանը ոչ-ոքի արդյունքով է ավարտել Բրազիլիայում ընթացող «Grand chess tour»-ի առաջին պարտիան:

«Grand Chess tour»-ի եզրափակիչ մրցաշարի առաջին տուրում Լևոն Արոնյանը մրցել է ԱՄՆ դրոշի ներքո հանդես եկող Ֆաբիանո Կարուանայի հետ:

Պարտիայի 37-րդ քայլին գրոսմայստերները համաձայնել են կիսել միավորը:

«Grand chess tour»-ի եզրափակիչ մրցաշարն անցկացվում է Բրազիլիայի Սան Պաուլո քաղաքում: Ընդհանուր մրցանակային ֆոնդը գերազանցում է 1 միլիոն դոլարը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեպտեմբերի 29-ի աստղագուշակ․ Եթե թշնամիները տեսնեն, որ կորցրել եք հավասարակշռությունը, անպայման կփորձեն օգտվել դրանից

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ոնց մոռանաս «հաղթելու» ենք պարարտ որդով կարթը, որով բռնեցին ու բթացրին մարդկանց զգոնությունը

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գորիսի ԲԿ-ում լույս աշխարհ է եկել 44-օրյա պատերազմում զոհված Կարեն Գրիգորյանի եղբայրը

28/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՊՆ դիմաց՝ ծնողների և ոստիկանների միջև սկսվեց քաշքշոց

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախաճաշ, որի ժամանակ փորձել են ճնշում գորշադրել գործարարների վրա

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կապարակնքված լցակայանը շարունակում է գործել Վաղարշապատ համայնքի նախկին և ներկա ղեկավարների հովանավորությամբ

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երաժշտություն դասագիրքն ինչ մասին է, ով ասես կա՝ աստղիկներից մինչև կոմպոզիտորներ

29/09/2025 infomitk@gmail.com