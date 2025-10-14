Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի կինն ու աղջիկը մասնակցում են Էջմիածնի քաղաքապետի ընտրություններին

Նոյեմբերի 16-ին Էջմիածնի ՏԻՄ ընտրությունները քաղաքական հայտերից հետո առավել քան ուշագրավ են դառնում:
Ժառանգություն կուսակցության ցուցակում ավագանու թեկնածու է նաեւ ԵԿՄ նախկին նախագահ Մանվել Գրիգորյանի դուստրը՝ Այծեմնիկ Գրիգորյանը:
Տասնամյակներ շարունակ այս տարածքի տիրակալներ Գրիգորյանների գերդաստանը չնայած նախկինի պես ձիու վրա չէ,բայց ազդեցիկ կապեր ու կշիռ ունեն իրենց համահնքում,մենք դեռ ամիսներ առաջ էինք գրել,որ շատ կարեւոր է,թե ում օգտին են նրանք աշխատելու: Նրանք շանս են ստացել վրեժ լուծել իշխանություններից գեներալի հետ կատարվածի համար:
Այս ուժի առաջադրման «քավորը» գեներալ Մանվելի կինն է` տիկին Նազիկը:
