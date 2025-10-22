Ռոսֆինմոնիտորինգը թարմացրել է իր կազմած «ահաբեկիչների և ծայրահեղականների» գրանցամատյանը։
«Մեդուզա»-ի հաղորդմամբ՝ ավելացվել է վաթսունինը անձ, այդ թվում՝ բլոգեր Իլյա Վարլամովը, քաղաքագետ Սերգեյ Մեդվեդևը և «Դոժդ» հեռուստաընկերության հաղորդավարուհի Աննա Մոնգայթը։
Ռոսֆինմոնիտորինգի գրանցամատյանում ընդգրկված անձինք չեն կարող բանկային գործարքներ կատարել. նրանց հաշիվները Ռուսաստանում սառեցված են։
2025 թվականի օգոստոսին Մոսկվայի դատարանը Իլյա Վարլամովին հեռակա դատապարտել էր ութ տարվա ազատազրկման՝ մեղավոր ճանաչելով բլոգերին բանակի մասին «կեղծ լուրեր» տարածելու և «օտարերկրյա գործակալի» պարտականություններից խուսափելու մեջ։ Նա նաև տուգանվեց 99,5 միլիոն ռուբլով։
Աննա Մոնգայթը հեռակա դատապարտվել է հինգ տարվա ազատազրկման՝ ռազմական «կեղծ լուրեր» տարածելու հիմքով։
Իսկ ահա Սերգեյ Մեդվեդևը հեռակա դատապարտված է տասը տարվա ազատազրկման՝ բանակը բազմիցս «վարկաբեկելու» և ռազմական «կեղծ լուրեր» տարածելու ենթադրյալ համարմամբ։
2014-ից նաև ես եմ։ Այս մասին գրել է մեր խմբագիր Սիմոն Սարգսյանը։
