Կարգալույծ քահանա Ստեփան Ասատրյանի հարազատ եղբայրը Կաթողիկոսի հետ է․ Լուսանկար

Մայր տաճարում մատուցված պատարագից հետո Ամենայն հայոց Կաթողիկոսի թափորի առջևից քայլում է նաեւ կարգալույծ քահանա Ստեփան Ասատրյանի հարազատ եղբայրը՝ Անուշավան սարկավագ Ասատրյանը։
Ստեփան Ասատրյանն այսօր «պատարագ» էր մատուցում Հովհաննավանքում, որին ներկա էր Նիկոլ Փաշինյանը ՔՊ–ականների հետ։
Բաց մի թողեք
Ազգային եկեղեցու դեմ այս սրբապիղծ գրոհը տոնում են Թուրքիայում ու Ադրբեջանում
Հարցը ես չեմ, ոչ էլ իմ ինձը, փորձում են լռեցնել Աստծո խոսքը. Տեր Արամը շնորհակալություն է հայտնել վարչապետին
Բազմաթիվ պաշտոնյաներ Հովհաննավանքում են, ինչ է կատարվում