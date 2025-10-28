28/10/2025

ԵՊՀ ռեկտորը որոշել է ինձ ազատել աշխատանքից․ Լուսանկար

ԵՊՀ դասախոս Սահակ Մանուկյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․

«Սիրելի՛ ուսանողներ, ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ ինձանից անկախ պատճառներով այլևս չեմ կարող դասավանդել ԵՊՀ-ում։

Պարզվում է, որ դասախոսության ժամանակ իմ բերած օրինակը վիրավորել է իշխող կուսակցության մի երեսփոխանուհու «արժանապատվությունը», որից հետո ԵՊՀ ռեկտորը որոշել է ինձ ազատել աշխատանքից։

P. S. Ձեր խոնարհ ծառա՝ Սահակ Մանուկյան։

Աստված պահապան»։

ԵՊՀ ռեկտորը որոշել է ինձ ազատել աշխատանքից

