ԵՊՀ ռեկտորը որոշել է ինձ ազատել աշխատանքից․ Լուսանկար

ԵՊՀ դասախոս Սահակ Մանուկյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․
«Սիրելի՛ ուսանողներ, ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ ինձանից անկախ պատճառներով այլևս չեմ կարող դասավանդել ԵՊՀ-ում։
Պարզվում է, որ դասախոսության ժամանակ իմ բերած օրինակը վիրավորել է իշխող կուսակցության մի երեսփոխանուհու «արժանապատվությունը», որից հետո ԵՊՀ ռեկտորը որոշել է ինձ ազատել աշխատանքից։
P. S. Ձեր խոնարհ ծառա՝ Սահակ Մանուկյան։
Աստված պահապան»։
