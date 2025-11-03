03/11/2025

Աղմկահարույց դատավարության նոր շրջափուլը․ Լուսանկար

03/11/2025

Հայաստանի Հակակոռուպցիոն դատարանում շարունակվում է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մի քանի բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյաների գործով դատավարությունը։

Դատական նիստերը վարում է դատավոր Սարգիս Պետրոսյանը։

Գործով մեղադրյալների շարքում են նաև Սեյրան Օհանյանը,  Յուրի Խաչատուրովը ու Արմեն Գևորգյանը։

Այս դատական գործընթացը վերաբերում է տարիներ շարունակ մեծ հասարակական արձագանք ստացած քրեական գործին։ Ավելի վաղ՝ Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, մեղադրանքը կասեցվել էր, քանի որ դատարանը այն ճանաչել էր հակասահմանադրական։

Դրանից հետո որոշումը բողոքարկվել է, և գործը նոր քննության է հանձնվել Հակակոռուպցիոն դատարանում։

Աղմկահարույց գործի նոր շրջափուլը

