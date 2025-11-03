Աղմկահարույց դատավարության նոր շրջափուլը․ Լուսանկար

Հայաստանի Հակակոռուպցիոն դատարանում շարունակվում է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մի քանի բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյաների գործով դատավարությունը։
Դատական նիստերը վարում է դատավոր Սարգիս Պետրոսյանը։
Գործով մեղադրյալների շարքում են նաև Սեյրան Օհանյանը, Յուրի Խաչատուրովը ու Արմեն Գևորգյանը։
Այս դատական գործընթացը վերաբերում է տարիներ շարունակ մեծ հասարակական արձագանք ստացած քրեական գործին։ Ավելի վաղ՝ Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, մեղադրանքը կասեցվել էր, քանի որ դատարանը այն ճանաչել էր հակասահմանադրական։
Դրանից հետո որոշումը բողոքարկվել է, և գործը նոր քննության է հանձնվել Հակակոռուպցիոն դատարանում։
Բաց մի թողեք
Թալինի համայնքապետարանի դեմ հաղորդում է ներկայացվել՝ հանցագործության մասին
Ծափաթաղում անհետացած 3-ամյա երեխային սպանել է հայրը
Ոստիկանությունը բացահայտել է ավտոմեքենաներից գողություններ կատարող 16 խումբ. ՆԳ նախարար