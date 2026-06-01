«Հանցագործության թեժ կետեր». ինչպե՞ս պայքարել դանակահարությունների և այլ բռնությունների դեմ գերմանական կայարաններում

SPD և CDU քաղաքական գործիչները նույնպես ափսոսում են, որ շատ մարդիկ, այդ թվում՝ անձնակազմը, իրենց անվտանգ չեն զգում Գերմանիայի երկաթուղային կայարաններում։ Քրեագետը բացատրում է, թե ինչու է այնտեղ ավելի շատ բռնություն, քան այլուր։
Մայնի Ֆրանկֆուրտի կենտրոնական կայարանում Deutsche Bahn-ը նաև զգուշացնում է գնացքների ուղևորներին գրպանահատների մասին։ Կայարանից դուրս եկող ուղևորները բախվում են թմրամոլների տառապանքների հետ, որոնք հավաքվում են Կայզերշտրասեում և հարակից փողոցներում, անկախ նրանից՝ դա նրանց դուր է գալիս, թե ոչ։ Ոստիկանությունը սովորաբար տեղում է, բայց դրսից, կարծես, վերջին տարիներին քիչ բան է փոխվել։
Եվ Գերմանիայի երկաթուղային կայարաններում բռնության վերաբերյալ թվերը գլխացավանք են պատճառում շատ պաշտոնյաների։ Այս շաբաթավերջից ի վեր դաշնային ոստիկանությունը ուժեղացրել է իր ներկայությունը Գերմանիայի տասը խոշոր քաղաքների կայարաններում։ Սակայն, երբ խոսքը վերաբերում է կայարաններում հանցագործություններին, Ֆրանկֆուրտը ցուցակի առաջին տեղում չէ։
2025 թվականին հանցագործություններից հատկապես տուժած կայարաններն էին Լայպցիգի կենտրոնական կայարանը՝ 859 բռնի հանցագործությամբ, Դորտմունդի կենտրոնական կայարանը՝ 735-ով և Բեռլինի կենտրոնական կայարանը՝ 654-ով։
Վերջերս, անցյալ տարվա փետրվարին Ռեյնլանդ-Պֆալցում տարածաշրջանային գնացքի վարորդի վրա մահացու հարձակումը լայն ցնցում առաջացրեց։ Դրան հաջորդեց բանավեճ Deutsche Bahn-ի աշխատակիցների վրա հարձակումների մասշտաբի վերաբերյալ։
Ընդհանուր առմամբ, ոստիկանության վիճակագրության համաձայն, անցյալ տարի երկաթուղային կայարաններում կատարվել է 27,800 բռնի հանցագործություն։ Դրանց թվում էին 980 գրանցված դանակահարություն և ավելի քան 2,200 գրանցված սեռական հանցագործություն։ Մոտ 5,660 բռնության ակտ ուղղված է եղել դաշնային ոստիկանության աշխատակիցների դեմ։ Ոստիկանության տվյալներով՝ կասկածյալ հանցագործները զգալիորեն ավելի հաճախ ոչ գերմանացիներ էին, քան գերմանացիներ։
Քրեագետ Դիրկ Բայերը կայարանները նկարագրում է որպես «հանցագործության թեժ կետեր»։ Սակայն WELT-ի հետ հարցազրույցում փորձագետը նաև բացատրում է, որ կայարաններում բռնությունը հատկապես տեսանելի է հենց այն պատճառով, որ այնտեղ ոստիկանության ներկայությունն ավելի բարձր է, և քանի որ դրա մասին ավելի հաճախ են հաղորդում։ «Իմ տեսանկյունից, Գերմանիայում չկա որևէ խոշոր կայարան, որտեղ մուտքն արգելված է»։
Իրոք, Ֆրանկֆուրտի կենտրոնական կայարանի անմիջապես դիմաց շատ մարդիկ, այդ թվում՝ ընտանիքներ և կանայք, դժվարություն չունեն դեղատներում և սուպերմարկետներում գնումներ կատարելու հարցում։
Ոստիկաններ կայարաններում՝ սահմանային վերահսկողության փոխարեն
Բունդեսթագում CDU խմբակցության փոխնախագահ Գյունտեր Քրինգսը ցանկանում է բարելավել կայարաններում հասարակական անվտանգությունը՝ տեխնիկական միջոցառումների միջոցով, ինչպիսիք են տեսախցիկների ավելացումը, միաժամանակ թեթևացնելով ոստիկանների վրա ճնշումը։ Այս հարցի շուրջ քննարկումները ներկայումս տեղի են ունենում կոալիցիոն կուսակցությունների շրջանակներում։
AfD-ն Գերմանիայի երկաթուղային կայարանները բնութագրում է որպես «վախի տարածքներ» և կոչ է անում ավելի խիստ պատիժների, ավելի հետևողական արտաքսումների և ոստիկանության ներկայության ավելացման։
Այնուամենայնիվ, «Կանաչների» ներքին քաղաքականության խոսնակ Մարսել Էմերիխը կարծում է, որ չնայած տեսահսկողությունը կարող է օգտակար լինել, այն չի կարող փոխարինել տեղում գտնվող ոստիկաններին։ Կառավարությունը, ասում է նա, հազարավոր դաշնային ոստիկաններ է տեղակայում «թանկ, անիմաստ և անօրինական սահմանային վերահսկողության» համար՝ կայարաններում նրանց ներկայությունն ուժեղացնելու փոխարեն։
Զենքի և ալկոհոլի արգելքներ կայարաններում
Ինչպես հաղորդում է Süddeutsche Zeitung-ը, զենքի արգելքները այժմ գործում են ուրբաթից կիրակի Մյունխենի կենտրոնական կայարանում և Բավարիայի մայրաքաղաքի Օստբանհոֆում, ինչպես նաև Նյուրնբերգի, Ռեգենսբուրգի և Ռոզենհայմի գլխավոր կայարաններում: Սա նշանակում է, որ դանակներ և վտանգավոր գործիքներ չեն կարող այնտեղ տեղափոխվել հանգստյան օրերին: SZ-ի տվյալներով՝ ոստիկանները կարող են կանգնեցնել, հարցաքննել և խուզարկել մարդկանց նույնիսկ առանց որևէ հատուկ պատճառի:
Ալկոհոլի արգելքը գործում է Քյոլնի կենտրոնական կայարանում (Hbf) ապրիլից. այն այժմ տարածվում է նաև Բոննի, Դյուսելդորֆի, Դույսբուրգի, Էսսենի, Դորտմունդի և Մյունստերի կայարանների վրա:
Deutsche Bahn-ը ունի բնակության իրավունք իր կայարաններում և, հետևաբար, կարող է այնտեղ կիրառել իր սեփական կանոնները, ինչպիսին է ալկոհոլի արգելքը:
Երկաթուղային կայարաններում բռնությունը ոչ մի դեպքում միայն գերմանական երևույթ չէ, ինչպես ցույց է տալիս Շվեյցարիայի Վինտերտուր քաղաքում վերջերս դանակով հարձակումը:
