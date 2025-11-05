05/11/2025

Ապօրինի հրազեններով որսացել են բեզոարյան այծ, կաքավներ. մեքենայից նետել են որսը, դիմել փախուստի

Հոկտեմբերի 29-ին Համայնքային ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնի ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում ստացվել է հավաստի տեղեկություն, որ երեք տղամարդ Գնիշիկ-Մոզրով բնակավայրերի տարածքում ապօրինի հրազեններով որս են կատարում:

Նույն օրը՝ ժամը 19։00-ի սահմաններում, նրանց ավտոմեքենան հայտնաբերվել է Ագարակաձոր գյուղի վերջնամասում: Նկատելով ոստիկանության ծառայողներին՝ երկու հոգի իջել է ավտոմեքենայից, մեկը նետել է որսը՝ բեզոարյան այծի մարմին ու կաքավներ, մյուսը նետել է որսորդական երկու հրացան:

Քարագլուխ գյուղի բնակիչ 37-ամյա տղամարդը ձերբակալվել է, իսկ նրա 36-ամյա համագյուղացին ու Եղեգնաձորի 49-ամյա բնակիչը ավտոմեքենայով դիմել են փախուստի:

Մոտ 500 մետր հեռավորության վրա եղեգնաձորցին նույնպես ձերբակալվել է, իսկ 36-ամյա տղամարդը ոտքով դիմել է փախուստի:

Մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք և կնիքվել։ Ձերբակալված եղեգնաձորցին հայտնել է, թե ողորկափող հրացանն իրենն է, իսկ ակոսափողը՝ Արփի գյուղի մի բնակչի, և հենց այդ զենքով էլ ինքը որսացել է բեզոարյան այծ:

Ձերբակալվածներն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Վայոց ձորի մարզային քննչական վարչություն, որտեղ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ: Նոյեմբերի 3-ին նախաքննական մարմին է ներկայացել նաև փախուստի դիմած 36-ամյա տղամարդը:

Հանգամանքները պարզվում են:

