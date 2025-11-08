Կոմիտաս վարդապետը կսրբադասվի ՀԱԵ-ի կողմից

Գերագույն հոգևոր խորհրդի հերթական նիստում ընդունված որոշմամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը կձևավորի հանձնախումբ՝ Կոմիտաս վարդապետի սրբադասման հարցի քննության նպատակով։
Այս մասին հայտնում է Մայր Աթոռի տեղեկատվական համակարգը։ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը որոշել է նաև ստեղծել հանձնախումբ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետի վախճանվելու 1700-ամյակին նվիրված միջոցառումների կազմակերպման համար։
Նոյեմբերի 4–7-ը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում տեղի ունեցած Գերագույն խորհրդի նիստում քննարկվել են նաև Եկեղեցու և եկեղեցականների իրավունքների պաշտպանության, գերիների հարցի, Լեռնային Ղարաբաղի հոգևոր-մշակութային ժառանգության պահպանության և կրթական խնդիրների վերաբերյալ զեկույցներ։
