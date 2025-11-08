08/11/2025

«Մանկական Եվրատեսիլ 2025» մրցույթում Ուկրաինան և Վրաստանը կներկայացնեն հայազգի պատանիներ. Լուսանկարներ

«Մանկական Եվրատեսիլ 2025» մրցույթում Ուկրաինան կներկայացնի Սոֆյա Ներսիսյանը:

«Մանկական Եվրատեսիլ 2025» միջազգային մրցույթում Ուկրաինան կներկայացնի հայազգի երգչուհի Սոֆյա Ներսիսյանը։

Նա Վրաստանում հանդես կգա «Մոտանկա» երգով։

Վրաստանը նույնպես հայազգի ներայացուցիչ կունենա՝ Անիտա Աբգարյան։

