«Մանկական Եվրատեսիլ 2025» մրցույթում Ուկրաինան և Վրաստանը կներկայացնեն հայազգի պատանիներ. Լուսանկարներ

«Մանկական Եվրատեսիլ 2025» մրցույթում Ուկրաինան կներկայացնի Սոֆյա Ներսիսյանը:
«Մանկական Եվրատեսիլ 2025» միջազգային մրցույթում Ուկրաինան կներկայացնի հայազգի երգչուհի Սոֆյա Ներսիսյանը։
Նա Վրաստանում հանդես կգա «Մոտանկա» երգով։
Վրաստանը նույնպես հայազգի ներայացուցիչ կունենա՝ Անիտա Աբգարյան։
Բաց մի թողեք
Կոմիտաս վարդապետը կսրբադասվի ՀԱԵ-ի կողմից
Բախից մինչև իսպանական բարոկկո և Կոմիտաս․ Խուան դե լա Ռուբիայի մենահամերգը Երևանում. Լուսանկարներ
Հայաստանի պատվիրակ Ալբերտի «Մանկական Եվրատեսիլ 2025»-ի երգն ու տեսահոլովակն արդեն հասանելի են