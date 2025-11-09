09/11/2025

Եթե Ադրբեջանը համաձայնվի՝ կարելի է հանդիպել եռակողմ հանդիպում․ Ուրալօղլու

infomitk@gmail.com 09/11/2025 1 min read

Եթե ​​Ադրբեջանը համաձայնվի, կարելի է կազմակերպել Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Հայաստանի տրանսպորտի նախարարների եռակողմ հանդիպում։Այս մասին APA-ին ասել է Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլքադիր Ուրալօղլուն։

Նա նշել է, որ եռակողմ հանդիպման անցկացումը կախված է բացառապես Ադրբեջանի դիրքորոշումից.

«Մենք հաճախակի հանդիպումներ ենք ունենում Ադրբեջանի թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարար Ռաշադ Նաբիևի հետ: Մենք նաև մի քանի հանդիպումներ ենք ունեցել Հայաստանի տրանսպորտի նախարարի հետ: Եռակողմ հանդիպման անցկացումը հնարավոր է միայն Ադրբեջանի համաձայնությամբ: Եթե նա համաձայնվի, մենք լիովին պատրաստ ենք, քանի որ Ադրբեջանի դիրքորոշումը մեզ համար մեծ նշանակություն ունի»,– ասել է Ուրալօղլուն:

Նախարարի խոսքով՝  TRIPP–ի բացման նախապատրաստական ​​աշխատանքները ընթանում են բարձր մակարդակով, և որ Ադրբեջանի հետ բավականաչափ համակարգված աշխատանք է իրականացվել. «Մենք նախապես պլանավորել ենք, թե ինչ պետք է արվի խաղաղության գործընթացի լիարժեք ավարտից հետո: Բոլոր անհրաժեշտ նախապատրաստական ​​աշխատանքները կատարվել են: Նախկինում մենք բազմաթիվ համատեղ նախագծեր ենք իրականացրել, ուստի  դրանք նորից սկսելու անհրաժեշտություն չկա»:

1 min read

