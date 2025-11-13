Թուրքիան Փաշինյանին «կուտ է տալիս»՝ ռիսկով տղա է ասում

Նույնիսկ Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլքադիր Ուրալօղլուն է «զարմացել» Նիկոլ Փաշինյանի ռիսկերի վրա․
նա գրում է՝ «Հայաստանի վարչապետը շատ լուրջ նախաձեռնություններ է ձեռնարկում և ռիսկերի գնում։ Մենք ուշադիր հետևում ենք դրան»։ Եթե Թրամփը Փաշինյանին «մյուս տղա» էր անվանում, փաստորեն Թուրքիան նրան «կուտ է տալիս»՝ ռիսկով տղա է ասում։ Դա մտածելու տեղիք է տալիս, չէ՞ որ ռիսկայնության թիրախը Հայաստանն է։
Թուրքական դիվանագիտությունը սովորաբար նուրբ ու հաշվարկված է։ Առերես թվում է՝ Ուրալօղլուի արտահայտությունը պարզապես արձանագրում է վարչապետի ակտիվությունը, սակայն իրականում խոսքն ունի հստակ քաղաքական ենթատեքստ։ Թուրքիան երբեք չի «զարմանում» մեղմ իմաստով՝ այդ «զարմանքը» հաճախ դիվանագիտական ձևով հնչեցված վերահսկողության և հաշվարկված հետաքրքրության նշան է։
«Մենք ուշադիր հետևում ենք դրան» արտահայտությունը ավելի շատ հսկողության ազդակ է, քան հաշվարկված հետաքրքրություն։ Այն նշանակում է․ «Գիտենք՝ ինչ ես անում, և սա մեզ համար ձեռնտու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ դա տեղավորվում է մեր շահերի մեջ»։
Այսպիսով թուրքական կողմը փաստում է, որ Փաշինյանի «ռիսկային քայլերը» ոչ միայն կանխատեսելի են, այլև համապատասխան են նրա ռազմավարական նպատակներին։ Ուրալօղլուն միաժամանակ հնչեցնում է գովք և զգուշացում՝ այսպիսի նյուանսով՝ «շարունակիր, եթե դա մեզ օգուտ է բերում»։ Հոգեբանական տեսանկյունից սա մանիպուլյատիվ մեխանիկա է։
Գովելով նրա «համարձակությունը», թուրքական կողմը ուժեղացնում է Փաշինյանի ինքնավստահությունը և մոտիվացնում նրան նոր ռիսկային քայլերի գնալու։ Ռիսկեր, որոնք ավելի են կխորացնեն Հայաստանի կախվածությունը արտաքին ազդեցություններից։
Թուրքիան առաջնորդվում է իր ազգային շահերով, մտածում է իր հզորության և ազդեցության ամրապնդման մասին։ Փաշինյանն առաջնորդվում է իր իշխանության պահպանման մղումով, փորձում է սեփական վտանգավոր քայլերը ներկայացնել որպես պետական համարձակություն։
Թուրքական դիվանագիտությունն այս ամենը հիանալի հասկանում է․ գիտի, թե ինչպես գովքով խրախուսել հակառակորդին, որպեսզի գործի իր պետության շահերով։
Բաց մի թողեք
Ադրբեջանի դատախազը Հարությունյանի և Բաբայանի համար պահանջել է ցմահ ազատազրկում, մյուսների համար՝ 20 տարվա
Ստեփանավանի համայնքապետի կնոջ ընկերությունները հաղթել են համայնքային և պետական գնումներում. Լուսանկարներ
Բաքվում ներկա – բացակա են անում, թե ով չմասնակցեց շքերթին՝ նվիրված Արցախյան 44-օրյա պատերազմի 5-ամյակին