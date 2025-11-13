13/11/2025

Թուրքիան Փաշինյանին «կուտ է տալիս»՝ ռիսկով տղա է ասում

infomitk@gmail.com 13/11/2025 1 min read

Նույնիսկ Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլքադիր Ուրալօղլուն է «զարմացել» Նիկոլ Փաշինյանի ռիսկերի վրա․

նա գրում է՝ «Հայաստանի վարչապետը շատ լուրջ նախաձեռնություններ է ձեռնարկում և ռիսկերի գնում։ Մենք ուշադիր հետևում ենք դրան»։ Եթե Թրամփը Փաշինյանին «մյուս տղա» էր անվանում, փաստորեն Թուրքիան նրան  «կուտ է տալիս»՝ ռիսկով տղա է ասում։ Դա մտածելու տեղիք է տալիս, չէ՞ որ ռիսկայնության թիրախը Հայաստանն է։

Թուրքական դիվանագիտությունը սովորաբար նուրբ ու հաշվարկված է։ Առերես թվում է՝ Ուրալօղլուի արտահայտությունը պարզապես արձանագրում է վարչապետի ակտիվությունը, սակայն իրականում խոսքն ունի հստակ քաղաքական ենթատեքստ։ Թուրքիան երբեք չի «զարմանում» մեղմ իմաստով՝ այդ «զարմանքը» հաճախ դիվանագիտական ձևով հնչեցված վերահսկողության և հաշվարկված հետաքրքրության նշան է։

«Մենք ուշադիր հետևում ենք դրան» արտահայտությունը ավելի շատ հսկողության ազդակ է, քան հաշվարկված հետաքրքրություն։ Այն նշանակում է․ «Գիտենք՝ ինչ ես անում, և սա մեզ համար ձեռնտու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ դա տեղավորվում է մեր շահերի մեջ»։

Այսպիսով թուրքական կողմը փաստում է, որ Փաշինյանի «ռիսկային քայլերը» ոչ միայն կանխատեսելի են, այլև համապատասխան են նրա ռազմավարական նպատակներին։ Ուրալօղլուն միաժամանակ հնչեցնում է գովք և զգուշացում՝ այսպիսի նյուանսով՝ «շարունակիր, եթե դա մեզ օգուտ է բերում»։ Հոգեբանական տեսանկյունից սա մանիպուլյատիվ մեխանիկա է։

Գովելով նրա «համարձակությունը», թուրքական կողմը ուժեղացնում է Փաշինյանի ինքնավստահությունը և մոտիվացնում նրան նոր ռիսկային քայլերի գնալու։ Ռիսկեր, որոնք ավելի են կխորացնեն Հայաստանի կախվածությունը արտաքին ազդեցություններից։

Թուրքիան առաջնորդվում է իր ազգային շահերով, մտածում է իր հզորության և ազդեցության ամրապնդման մասին։ Փաշինյանն առաջնորդվում է իր  իշխանության պահպանման  մղումով, փորձում է սեփական վտանգավոր քայլերը ներկայացնել որպես պետական համարձակություն։

Թուրքական դիվանագիտությունն այս ամենը հիանալի հասկանում է․ գիտի, թե ինչպես գովքով խրախուսել հակառակորդին, որպեսզի գործի իր պետության շահերով։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ադրբեջանի դատախազը Հարությունյանի և Բաբայանի համար պահանջել է ցմահ ազատազրկում, մյուսների համար՝ 20 տարվա

13/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ստեփանավանի համայնքապետի կնոջ ընկերությունները հաղթել են համայնքային և պետական գնումներում. Լուսանկարներ

12/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաքվում ներկա – բացակա են անում, թե ով չմասնակցեց շքերթին՝ նվիրված Արցախյան 44-օրյա պատերազմի 5-ամյակին

12/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոյեմբերի 14-ի աստղագուշակ․ Օրը հարմար է գործնական շփման, աշխատանքային քննարկումների համար

13/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանի դատախազը Հարությունյանի և Բաբայանի համար պահանջել է ցմահ ազատազրկում, մյուսների համար՝ 20 տարվա

13/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բարի գալուստ Հայաստան, այստեղ կարող եք հանգիստ քնել․ հայ երկրպագուները՝ հունգարացիներին. Լուսանկար

13/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայհոյել են Կաթողիկոսին, փորձել են սաստել, ի վերջո դանակահարություն է եղել

13/11/2025 infomitk@gmail.com