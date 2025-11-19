Նուբարաշենի աղբավայրում քաղաքացու դի է հայտնաբերվել

Նուբարաշենի աղբավայրում քիչ առաջ քաղաքացու դի է հայտնաբերվել։
Շտապ օգնություն ահազանգած քաղաքացին նշել է, որ Նուբարաշենում քաղաքացու ինքնազգացողությունը վատացել է, անհրաժեշտ է օգնություն։ Դեպքի վայր մեկնած խումբն արձանագրել է քաղաքացու մահը։
