Ռուսաստանի և Ուկրաինայի օմբուդսմենները կարևոր հարցեր կքննարկեն․ հանդիպելու են. Լուսանկար

Ռուսաստանի և Ուկրաինայի օմբուդսմենները կարևոր հարցեր կքննարկեն․ հանդիպելու են

Ռուսաստանի մարդու իրավունքների հանձնակատար Յանա Լանտրատովան հայտարարել է Ուկրաինայի օմբուդսմեն Դմիտրի Լուբինեցի հետ առաջիկա հանդիպման մասին։

«Մենք անպայման շատ մոտ ապագայում հանդիպում կունենանք Դմիտրի Վալերիևիչ Լուբինեցի հետ՝ քննարկելու մեր համագործակցության բոլոր հարցերը։ Սա ներառում է մեր տարածքում չգտնվող Կուրսկի բնակիչների վերադարձը, ռազմագերիներին փոխադարձ այցելությունները և մարդու իրավունքների ոլորտում համագործակցության հետ կապված բոլոր հարցերը», – երկուշաբթի օրը լրագրողներին ասել է Լանտրատովան՝ պատասխանելով «Ինտերֆաքս»-ի հարցին։

Նա պարզաբանել է, որ հանդիպումը, հավանաբար, տեղի կունենա գերիների հաջորդ փոխանակման ժամանակ։

Լանտրատովան հավելել է, որ հանձնակատարի գրասենյակն այժմ աշխատում է Կուրսկի այն բնակիչների ճշգրիտ թիվը որոշելու ուղղությամբ, որոնց վերադարձը Ուկրաինայի տարածքից Ռուսաստանը կպահանջի։ Նրա խոսքով, Կուրսկի 165 բնակիչ արդեն վերադարձվել է։

