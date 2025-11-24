24/11/2025

Մակրոնն առաջարկել է փոփոխել Թրամփի պլանը

infomitk@gmail.com 24/11/2025 1 min read

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից առաջարկված Ուկրաինական կարգավորման նոր պլանը թեեւ լավն է, սակայն պետք է փոփոխել։

Այս մասին հայտնում է Reuters լրատվական գործակալությունը։

«Դա լավն է նրանով, որ առաջարկում է խաղաղություն եւ ճանաչում է կարեւոր բաղադրիչներ՝ կապված ինքնիշխանության ու անվտանգության հարցերի հետ։ Սակայն այն հիմքն է հանդիսանում այն աշխատանքի, որը պետք է փոփոխվի, ինչպես որ արեցինք անցյալ ամառ, քանի որ այդ պլանը նախ եւ առաջ՝ համաձայնեցված չէ եվրոպացիների կողմից»,- ասել է Մակրոնը։

Ֆրանսիայի նախագահը շեշտել է, որ շատ բաներ, որոնք կապված են Թրամփի պլանի հետ, վերաբերվում են նախ եւ առաջ՝ եվրոպացիներին։ Խոսքը վերաբերվում է Ռուսաստանի սառեցված ակտիվներին ու Ուկրաինայի եվրաինտեգրմանը։

Մակրոնը նաեւ ընդգծել է, որ որոշ բաներ չեն կարող պարզապես լինել միայն ամերիկյան առաջարկներ եւ պետք է դրանց առնչությամբ լայն քննարկումներ անցկացնել։

