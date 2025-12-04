04/12/2025

Թուրք – ադրբեջանական կոալիցիան ընդդեմ ․․․

infomitk@gmail.com 04/12/2025 1 min read

Թուրքիայում մեկնարկել են «Արևելյան Միջերկրական- 2025» զորավարժությունները: Ներգրավված են ռազմածովային, ռազմաօդային ուժեր, հատուկ նշանակության զորքեր:

Այդ մասին տեղեկացրել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը: Զորավարժություններն անցկացվում են «ահաբեկչության դեմ պայքարի» անվան ներքո: Փաստացի Թուրքիան ուժ է ցուցադրում Միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում, որտեղ լրջագույն խնդիրներ ունի Իսրայելի հետ:

Թուրքական մամուլը վերջին շրջանում շարունակաբար պնդում է, որ Իսրայելը Հունաստանի և Կիպրոսի հետ եռյակ ռազմական միություն է կազմում և նպատակ ունի իշխող դիրք զբաղեցնել Միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում: Թուրք-իսրայելական լարվածությունը ոչ միայն չի հաղթահարվում, այլև ավելի է խորանում:

Անցյալ շաբաթ իսրայելական բանակը Սիրիայի տարածքում ջիհադական խմբավորումներից մեկի դեմ պատժիչ գործողություն է իրականացնել: Դա տեղի է ունեցել Սիրիայի հարավային շրջանում, որտեղ Թուրքիան ռազմահենակայան տեղաբաշխելու նպատակ ունի:

Վերջերս լարվածություն է առաջացել նաև Թուրքիայի և Հունաստանի միջև: Հունաստանը հայտարարել է Էգեյան ծովի կղզիներում հակաօդային և հակահրթիռային պաշտպանության միջոցներ տեղակայելու և արդիականացնելու ծրագրի մասին:

Հայտնի է դարձել, որ սպառազինությունների առքուվաճառքի պայմանագիրն արժե երեքուկես միլիարդ դոլար, այն կնքվել է Հունաստանի և Իսրայելի միջև: Թուրքիան շարունակում է պնդել, որ Էգեյան ծովի կղզիների «վերջնական կարգավիճակը որոշված չէ»:

Միջերկրականի արևելյան հատվածում զորավարժություններն ընթանում են հատուկ նշանակության զորքերի ափհանման և ահաբեկչության սպառնալիքները չեզոքացնելու սցենարով: Ակնհայտ է, որ կանխածրագիրն առաջին հերթին վերաբերում է Հունաստանին, որի հետ Թուրքիան փաստացի տարածքային վեճի մեջ է:

Այդ զորավարժություններին մասնակցել է Ադրբեջանի ԶՈՒ ծովային դեսանտի մի ստորաբաժանում, ինչպես նաև Պակիստանի ռազմաօդային ուժերի հետախուզական նավ:

Ռազմա-աշխարհաքաղաքական իմաստով Միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում Թուրքիայի զորավարժությունները ոչ միայն Հունաստանի և Կիպրոսի, այլև Իսրայելի դեմ են:

Այս համատեքստում դրանց Ադրբեջանի մասնակցությունը խիստ արտառոց է: Մյուս կողմից Ադրբեջանը, հավանաբար, սեփական ռազմա-ծովային ուժերի կարողունակությունը ստուգելու և կատարելագործելու խնդիր է լուծում, որպեսզի Կասպից ավազանում «մրցունակ լինի»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Էրդողանը վարկանիշային երկու պարտություն է կրել

04/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ը դադարեցնում է միջնորդությունը, մեծացնում Ուկրաինայի նկատմամբ ճնշումը, որպեսզի բավարարի Պուտինի «ախորժակը»

04/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևի նախաձեռնած «բացահայտումներն» ինչպե՞ս կարող են ազդել հայ-ադրբեջանական գործընթացի վրա

04/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մա՛մ, միակ բանը, որ քեզ խնդրում եմ, չթուլանաս, ես այստեղ զգում եմ, որ դու թուլանում ես». Վազգեն Սահակյանն անմահացել է հոկտեմբերի 30-ին Քարինտակում, տուն «վերադարձել»՝ 45 օր անց. Լուսանկար

04/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Էրդողանը վարկանիշային երկու պարտություն է կրել

04/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կսահմանվի կուսակցությունների տարեկան հաշվետվությունների ստուգման կարգ

04/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքից նախատեսվում է կառուցել նոր ավտոճանապարհ ․․․

04/12/2025 infomitk@gmail.com