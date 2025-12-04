Թուրք – ադրբեջանական կոալիցիան ընդդեմ ․․․

Թուրքիայում մեկնարկել են «Արևելյան Միջերկրական- 2025» զորավարժությունները: Ներգրավված են ռազմածովային, ռազմաօդային ուժեր, հատուկ նշանակության զորքեր:
Այդ մասին տեղեկացրել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը: Զորավարժություններն անցկացվում են «ահաբեկչության դեմ պայքարի» անվան ներքո: Փաստացի Թուրքիան ուժ է ցուցադրում Միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում, որտեղ լրջագույն խնդիրներ ունի Իսրայելի հետ:
Թուրքական մամուլը վերջին շրջանում շարունակաբար պնդում է, որ Իսրայելը Հունաստանի և Կիպրոսի հետ եռյակ ռազմական միություն է կազմում և նպատակ ունի իշխող դիրք զբաղեցնել Միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում: Թուրք-իսրայելական լարվածությունը ոչ միայն չի հաղթահարվում, այլև ավելի է խորանում:
Անցյալ շաբաթ իսրայելական բանակը Սիրիայի տարածքում ջիհադական խմբավորումներից մեկի դեմ պատժիչ գործողություն է իրականացնել: Դա տեղի է ունեցել Սիրիայի հարավային շրջանում, որտեղ Թուրքիան ռազմահենակայան տեղաբաշխելու նպատակ ունի:
Վերջերս լարվածություն է առաջացել նաև Թուրքիայի և Հունաստանի միջև: Հունաստանը հայտարարել է Էգեյան ծովի կղզիներում հակաօդային և հակահրթիռային պաշտպանության միջոցներ տեղակայելու և արդիականացնելու ծրագրի մասին:
Հայտնի է դարձել, որ սպառազինությունների առքուվաճառքի պայմանագիրն արժե երեքուկես միլիարդ դոլար, այն կնքվել է Հունաստանի և Իսրայելի միջև: Թուրքիան շարունակում է պնդել, որ Էգեյան ծովի կղզիների «վերջնական կարգավիճակը որոշված չէ»:
Միջերկրականի արևելյան հատվածում զորավարժություններն ընթանում են հատուկ նշանակության զորքերի ափհանման և ահաբեկչության սպառնալիքները չեզոքացնելու սցենարով: Ակնհայտ է, որ կանխածրագիրն առաջին հերթին վերաբերում է Հունաստանին, որի հետ Թուրքիան փաստացի տարածքային վեճի մեջ է:
Այդ զորավարժություններին մասնակցել է Ադրբեջանի ԶՈՒ ծովային դեսանտի մի ստորաբաժանում, ինչպես նաև Պակիստանի ռազմաօդային ուժերի հետախուզական նավ:
Ռազմա-աշխարհաքաղաքական իմաստով Միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում Թուրքիայի զորավարժությունները ոչ միայն Հունաստանի և Կիպրոսի, այլև Իսրայելի դեմ են:
Այս համատեքստում դրանց Ադրբեջանի մասնակցությունը խիստ արտառոց է: Մյուս կողմից Ադրբեջանը, հավանաբար, սեփական ռազմա-ծովային ուժերի կարողունակությունը ստուգելու և կատարելագործելու խնդիր է լուծում, որպեսզի Կասպից ավազանում «մրցունակ լինի»:
