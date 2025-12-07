07/12/2025

Եթե Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվի, ապա լինելու է պատերազմ

07/12/2025

ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը գրել է․

«Փաշինյանը խաղաղություն չի բերել: Նա բերել է ընդամենը ժամանակավոր նախընտրական զինադադար, իսկ այս սողացող կապիտուլյացիան դեռ անհայտ է, թե որտեղ է կանգ առնելու։

Եթե Փաշինյանը վերընտրվի կամ իշխանության չգան քաղաքական ռեալիզմ դավանող ուժեր, ապա լինելու է պատերազմ»։

