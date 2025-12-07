Եթե Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվի, ապա լինելու է պատերազմ

ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը գրել է․
«Փաշինյանը խաղաղություն չի բերել: Նա բերել է ընդամենը ժամանակավոր նախընտրական զինադադար, իսկ այս սողացող կապիտուլյացիան դեռ անհայտ է, թե որտեղ է կանգ առնելու։
Եթե Փաշինյանը վերընտրվի կամ իշխանության չգան քաղաքական ռեալիզմ դավանող ուժեր, ապա լինելու է պատերազմ»։
Բաց մի թողեք
«Որտե՞ղ է քո եղբայրը, Կայե´ն». Ուր է քո եղբայրը պարոն Նավասարդ Կճոյան
Հիսուս Քրիստոս՝ Տեր Աստված իմ, ազատիր մեզ այս չարերից, սրանք մյուռոնին էլ թույն կխառնեն․ Լուսանկար
Դաժան տեսարան էր ․․․