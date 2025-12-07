«Որտե՞ղ է քո եղբայրը, Կայե´ն». Ուր է քո եղբայրը պարոն Նավասարդ Կճոյան

Ռուբեն Մելքոնյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․
««Որտե՞ղ է քո եղբայրը, Կայե´ն» արտահայտության այսօրվա հասցեատերերը այն տիրադավ եպիսկոպոսներն են, որոնք ոչ միայն պատվերով և իշխանահաճո սցենարով պատարագի դերակատարներից են, այլև խախտելով ներեկեղեցական սկզբունքները` գտնվել են Միքայել Սրբազանի կանոնական տարածքում` Շիրակի թեմում` առանց թեմակալ առաջնորդի թույլտվության: Ուստի այդ եպիսկոպոսները ոչ միայն տիրադավ են, այլև ԵՂԲԱՅՐՈւՐԱՑ, քանի որ ուրացել են նաև իրենց Սրբազան եղբորը` Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին:
Միքայել Սրբազանը այլևս ձեր եղբայրը չի, դուք ձեր տասնամյակների եղբորը փոխեցիք ժամանակավոր իշխանավորների հետ:
Եվ մի հռետորական հարց` հայտնի պատասխանով. արդյո՞ք բարոյական մարդ է քաղաքացի «Կայեն Կճոյանը», որ համաձայնվում է «պատարագային ասպատակություն» իրականացնել բանտում մաքառող իր Սրբազան եղբոր թեմի առաջնորդանիստ եկեղեցում»:
