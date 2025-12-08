08/12/2025

Տեղի է ունեցել բանդիտական հարձակում հանրային գործիչ Միհրան Հակոբյանի վրա․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 08/12/2025 1 min read

Քիչ առաջ «Դալմա մոլ»-ի ավտոկայանատեղիում տեղի է ունեցել բանդիտական հարձակում հանրային գործիչ Միհրան Հակոբյանի վրա։

Հարձակվողները եղել են դիմակներով և անսպասելի հարձակվել են թիկունքից։ Միհրանը ստացել է մարմնական վնասվածքներ և այժմ տեղափոխվում է «Իզմիրլյան» ԲԿ։

Վստահ եմ, որ այս հարձակումը տեղի չէր ունենա, եթե իրավապահները բացահայտած լինեին 2021թ-ին Միհրանի տան առջև նռնակ նետելու հանցանքը։

Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանի էջից

«Իզմիրլյան» բժշկական կենտրոնից Համայնքային ոստիկանության Մալաթիայի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ Երևանի մոլերից մեկի ավտոկայանատեղիից իրենց մոտ բուժօգնության է տեղափոխվել մի քաղաքացի։

Այս մասին հայտնում են Ներքին գործերի նախարարությունից։

«Ձեռնարկվում են միջոցառումներ դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ»,- հայտնում են գերատեսչությունից։

Բանդիտական հարձակում է եղել Միհրան Հակոբյանի վրա

Բաց մի թողեք

1 min read

Արաբկիր վարչական շրջանի պաշտոնյաները մեղադրվում են կաշառք ստանալու մեջ

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տավուշի դպրոցներից մեկի հետնամասում 4-րդ դասարանցիները ծեծել են համադասարանցուն. վերջինս հոսպիտալացվել է

07/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հերթական վիճաբանությունը՝ Երևանում, Յուղերի խաչմերուկում․ պարզվել է ծեծկռտուքի մասնակիցների ինքնությունը․ Լուսանկար

07/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վրաստանը տուրքեր չի գանձի ադրբեջանական նավթամթերքի առաջին տարանցման համար դեպի Հայաստան

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանում երկրաշարժ է տեղի ունեցել, միայն դա էր մեզ պակաս

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ 7 երկրներ կոչ են արել արագացնել Ուկրաինային ռուսական ակտիվներով փոխհատուցման վարկի տրամադրումը

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ գրել են դասագրքում, ցավոք, կատարվում է

08/12/2025 infomitk@gmail.com